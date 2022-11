Navracsics: Zmrazenie časti eurofondov pre Maďarsko neprekvapilo

Budapešť 30. novembra (TASR) - Správa o zmrazení eurofondov pre Maďarsko nebola pre maďarskú vládu prekvapením, vyhlásil v stredu v Budapešti minister územného rozvoja zodpovedný aj za využitie európskych zdrojov Tibor Navracsics. Súčasne vyjadril nádej, že kabinet splní všetky požiadavky Európskej komisie tak, aby sa v roku 2023 Maďarsko dostalo ku všetkým fondom Európskej únie. Informuje o tom spravodajca TASR v Budapešti.



Minister na on-line tlačovej konferencii v súvislosti so zmrazením eurofondov podotkol, že doterajšie tempo plnenia požiadaviek v celku mohlo spôsobiť isté omeškania. "Legislatívny harmonogram, ktorý sa začal začiatkom septembra, obsahuje totiž termíny, ktoré sú ešte pred nami," spresnil.



Maďarsko podľa jeho slov musí svoje zvyšné záväzky splniť rovnako precízne a dôsledne ako tie predchádzajúce, potom bude mať prístup k prostriedkom v rámci všetkých operačných programov.



Podľa Navracsicsa dôležitým prvkom vyhlásenia eurokomisie je, že odporučí schválenie národného plánu obnovy Maďarska v hodnote 5,8 miliardy eur. "Maďarský plán dostal najvyššie hodnotenie, s výnimkou jednej kategórie," zdôraznil. Poznamenal, že Maďarsku sa tak otvára možnosť podpísať dohodu o pláne obnovy a tento krok by mohol otvoriť aj cestu k kohéznym fondom.



EK v stredu oznámila, že zachová svoj pôvodný návrh z 18. septembra na pozastavenie 65 percent záväzkov voči Maďarsku pre tri operačné programy v rámci politiky súdržnosti, čo predstavuje 7,5 miliardy eur z bežného rozpočtu EÚ vyčlenených pre Maďarsko.



Komisia zároveň odporučila krajinám EÚ, aby schválili národný plán obnovy a odolnosti Maďarska v hodnote 5,8 miliardy eur v podobe grantov. Exekutíva EÚ tak urobila po tom, ako sa ubezpečila, že do národného plánu boli zahrnuté dôležité opatrenia týkajúce sa nezávislosti súdnictva a ochrany rozpočtu EÚ.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)