Navracsics:Brusel preverí plnenie podmienok vyplatenia fondov Maďarsku

Budapešť/Brusel 5. apríla (TASR) - Proces skúmania plnenia podmienok pre vyplatenie fondov Európskej únie Maďarsku by sa mohol ukončiť do leta a následne by Maďarsko mohlo začať tieto finančné zdroje čerpať, vyhlásil v stredu v Bruseli maďarský minister zodpovedný za územný rozvoj a využitie únijných zdrojov Tibor Navracsics. S odvolaním sa na server hvg.hu o tom informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Minister po stredajšom rokovaní s tromi komisármi Európskej komisie maďarským novinárom povedal, že došlo k pokroku v riešení financovania vysokých škôl.



Vzdelávacie inštitúcie, ktoré sú pod kontrolou vládnej strany Fidesz, a jej predstavitelia sú členmi nadácií vysokých škôl, totiž podľa rozhodnutia EK nemôžu získať nové granty z programu spolupráce a výmeny vzdelávania Erasmus+ ani z rámcového programu výskumu a inovácií Horizont Europe. Maďarskí ministri vo februári oznámili, že s platnosťou od 15. februára nebudú pokračovať v činnosti v správnych radách nadácií vysokých škôl.



"Parlament môže v tejto záležitosti rozhodnúť v máji, zároveň však stále ešte prebiehajú rokovania týkajúce sa právneho konania v otázkach plnenia princípov právneho štátu, predovšetkým v súvislosti s posilňovaním systému protikorupčného rámca," dodal minister.



Navracsics vlani v decembri povedal, že vláda premiéra Viktora Orbána do konca marca prijme balík zákonov na splnenie podmienok EÚ a v apríli už môže byť odvolané zmrazenie eurofondov určených Maďarsku. Európska komisia (EK) vlani v decembri oznámila, že zachová svoj pôvodný návrh z 18. septembra na pozastavenie 65 percent záväzkov pre tri operačné programy v rámci politiky súdržnosti, čo predstavuje 7,5 miliardy eur z bežného rozpočtu EÚ vyčlenených pre Maďarsko.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)