Navracsics:Do konca roka sa Budapešť dohodne s Bruselom,fondy vyplatia

Budapešť 19. septembra (TASR) - Aj keď Európska komisia (EK) aktuálne zmrazila 65 percent eurofondov určených pre Maďarsko, do konca roka Budapešť uzatvorí dohodu s Bruselom a vyplácanie eurofondov bude pokračovať. Vyhlásil to v pondelňajšom rozhovore pre server valaszonline.hu maďarský minister zodpovedný za regionálny rozvoj a fondy Európskej únie (EÚ) Tibor Navracsics, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Podľa ministrových slov EK poverí riešením problematiky platieb Radu EÚ. Ak sa Maďarsku podarí dosiahnuť dohodu do novembra, tak EK môže právne konanie ukončiť a prípad sa nedostane pred Radu. Navracsics povedal, že je zbytočné uvažovať o tom, či by Maďarsko prežilo súčasnú krízu bez eurofondov, pretože sa tak nestane a k dohode dôjde.



EK v nedeľu odporučila znížiť sumu vyplácanú Maďarsku zo spoločného rozpočtu EÚ o približne 7,5 miliardy eur. Na príčine sú porušovanie zásad právneho štátu a nedostatky v boji proti korupcii.



"Je to o porušovaní zásad právneho štátu, ktoré ohrozuje využívanie a riadenie finančných prostriedkov EÚ," povedal novinárom v nedeľu eurokomisár pre rozpočet Johannes Hahn o výčitkách voči Maďarsku. "Nemôžeme konštatovať, že rozpočet EÚ je dostatočne chránený."



Hahn poukázal na systémové nezrovnalosti v maďarských zákonoch o verejnom obstarávaní, nedostatočnú ochranu proti konfliktu záujmov, slabé uplatňovanie účinného trestného stíhania a nedostatky v ďalších protikorupčných opatreniach.



Eurokomisár privítal najnovšie prísľuby Budapešti o riešení problémov kritizovaných Úniou ako významný krok správnym smerom. Zdôraznil však, že musia byť premenené na zákony a praktické opatrenia.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)