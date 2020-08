Návrat amerických astronautov z ISS sa odkladá pre hurikán Isaias

Washington 1. augusta (TASR) - Prví americkí astronauti, ktorí sa dostali na Medzinárodnú vesmírnu stanicu (ISS) na palube kozmickej lode Crew Dragon súkromnej spoločnosti SpaceX, sa zrejme nevydajú na spiatočnú cestu podľa pôvodného plánu v sobotu. Situáciu totiž komplikuje hurikán Isaias, uviedla v piatok vesmírna agentúra NASA.



Bob Behnken a Doug Hurley odštartovali z Floridy 30. mája. Išlo o prvý vesmírny let americkej kozmickej lode s ľudskou posádkou od roku 2011, keď NASA ukončila vesmírny program raketoplánov. Americkí astronauti medzitým cestovali do kozmu výlučne na ruských raketách.



Astronauti mali pristáť do mora neďaleko pobrežia Floridy. K tej sa však blíži tropická cyklóna Isaias, ktorá zosilnela na hurikán prvej kategórie po tom, ako sa prehnala v piatok cez Bahamy rýchlosťou vetra 130 kilometrov za hodinu.



Podľa pozmenených predbežných plánov by sa kozmická loď mohla odpojiť od ISS približne okolo 01:34 h SELČ v nedeľu nadránom a astronauti by pristáli v mori v nedeľu večer o 20:42 h SELČ, uviedla tlačová agentúra AFP.



"Neovládame počasie a vieme, že tu môžeme ostať hore dlhšie," povedal Behnken pre médiá vo video-hovore. Dodal, že vesmírna stanica má dostatok zásob potravín a je "na nej stále dosť roboty".