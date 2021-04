Návrat do škôl vo Francúzsku sprevádzajú prísne hygienické pravidlá

Paríž 26. apríla (TASR) – Po troch týždňoch sa v pondelok do škôl po celom Francúzsku vrátili žiaci materských a základných škôl. Obnovenie výučby sprevádzajú striktné hygienické opatrenia a „masívne posilnenie testovacích kapacít", ktoré sa týka žiakov i učiteľov. Informoval o tom spravodajský portál France Info.



Keďže vo Francúzsku naďalej pretrváva vysoká miera kontaminácie - za posledný týždeň bolo denne zistených v priemere 30.000 nových prípadov - minister školstva Jean-Michel Blanquer očakáva zatváranie jednotlivých tried, keď sa zistí, že niektorý zo žiakov je nakazený. Uviedol však, že „je lepšie mať zavreté jedno percento tried, ako mať zavretých 100 percent škôl". Dodal, že ak budú slnečné dní, vláda podporuje aj vyučovacie hodiny v prírode.



Portál France Info dodal, že platí zásada, že deti sa nedelia na skupiny a nesmú sa miešať s deťmi z iných tried, a to ani v prípade, že pozitívny test na covid mal ich učiteľ a škola zaňho nemá náhradu.



Študenti stredných škôl sa až do 3. mája učia dištančne. Po obnovení prezenčnej výučby budú školy v pandémiou najviac postihnutých regiónoch musieť rešpektovať pravidlo, že vyučovať sa bude v menších skupinách alebo sa bude striedať dištančné a prezenčné vyučovanie.



Školské jedálne sú otvorené, ale medzi stravníkmi musí byť dvojmetrový odstup.



Minister Blanquer upozornil na epidemiologické riziká, ktoré predstavuje konzumácia stravy v uzavretom priestore. Poznamenal súčasne, že školské jedálne plnia aj sociálnu funkciu, keďže pre veľa detí je to jediné vyvážené jedlo dňa, čo je dôležité pre ich zdravie a vývoj. Apeloval preto na tých rodičov, ktorí majú možnosť zabezpečiť obedy pre svoje deti doma, aby tak urobili.



Ďalším kľúčovým prvkom návratu detí do škôl je posilnenie testovania zamestnancov a žiakov. Podľa francúzskej vlády bude tento týždeň na základných školách distribuovaných 400.000 testov zo slín, pričom cieľom do polovice mája je rozdistribuovať ich 600.000 týždenne.



„Toto skríningové testovanie sa zameria na oblasti, kde je incidencia najvyššia," uviedol minulý štvrtok francúzsky premiér Jean Castex.



Študenti stredných škôl nad 15 rokov a ich učitelia by sa mali testovať pomocou samotestov pomocou výteru z nosa. Vláda ich objednala 64 miliónov kusov. S týmto testovaním sa začne od 10. mája, pričom pre zamestnancov školy a študentov bude dobrovoľné.



Ako vysvetlil Olivier Guérin, ktorý je členom poradného grémia francúzskej vlády, táto stratégia by mala v školách znížiť riziko nakazenia o viac ako 50 percent. Na dosiahnutie tohto cieľa je však nutné, aby sa testovaniu podrobilo viac ako 75 percent žiakov a učiteľov a aby sa konalo najmenej raz do týždňa, dodal Guérin.