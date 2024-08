Návrat k rokovaniu Izraela s Hamasom údajne nastane až po odvete Iránu

Dauhá 5. augusta (TASR) - Rokovania medzi Izraelom a palestínskym radikálnym hnutím Hamas, ktoré sa týkajú dohody o prímerí a prepustení rukojemníkov, sú pozastavené.



Denník The Times of Israel (TOI) o tom v pondelok informovali dva zdroje, ktoré ozrejmili, že rokovania nebudú pokračovať, kým Irán nezačne avizovanú odvetu voči Izraelu za zabitie vodcu Hamasu Ismáíla Haníju v Teheráne a kým si Hamas nevyberie nového "šéfa politbyra".



Oba citované zdroje uviedli, že odpoveď Iránu na Haníjovu smrť by mohla prísť už v pondelok večer a meno nového vodcu by Hamas mal oznámiť v najbližších dňoch.



Katarskí, egyptskí a americkí sprostredkovatelia by následne mali obnoviť pokusy o vyjednanie dohody. Zdroje však vyslovili predpoklad, že po vražde Haníju to bude oveľa ťažšie.



Izraelský vyjednávací tím bol cez víkend v Káhire, ale išlo najmä o bilaterálne rozhovory s Egyptom o rozmiestnení izraelskej armády v tzv. Filadelfskom koridore - páse územia, ktoré tvorí hranicu medzi Egyptom a Pásmom Gazy, a na hraničnom priechode Rafah. Hamas sa na týchto rozhovorov nezúčastnil ani nepriamo. Citovaný zdroj dodal, že na rokovaniach sa nedosiahol žiadny pokrok.