Návrat k životu pred pandémiou by podľa Peskova mohol nastať v lete

Moskva 8. februára (TASR) - Podiel zaočkovaných proti koronavírusom vo svetovej populácii dosiahne v lete 60 percent, čo by mohlo umožniť návrat k životu, aký sme poznali pred pandémiou, povedal v pondelok pre agentúru TASS hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Podľa Peskova to bude do veľkej miery závisieť od vývoja celosvetovej imunity proti ochoreniu COVID-19, ktorá by sa mohla vytvoriť do polovice leta. "Verím, že by sa tak mohlo stať do polovice augusta," povedal.



Pripomenul, že podľa výpočtov imunológov je na kolektívnu imunitu potrebné zaočkovať 60 percent svetovej populácie, a to prírodnými, ako aj umelými prostriedkami. "Zdá sa mi, že k takejto imunizácii by mohlo prísť približne v polovici leta," uviedol Peskov. Mnoho krajín na tom podľa jeho slov pracuje, aj keď sa k tomuto cieľu vybrali rôznymi smermi. Peskov ocenil predovšetkým úspechy Izraela, ako aj narastajúce tempo očkovania v Rusku i v USA.



Od začiatku pandémie bolo na svete koronavírusom SARS-CoV-2 infikovaných približne 106 miliónov ľudí a viac ako 2,3 milióna ich zomrelo v spojitosti s ochorením COVID-19.



V Rusku bolo podľa federálneho operačného štábu pre boj s koronavírusom zaregistrovaných viac ako 3,9 milióna prípadov infekcie, z čoho viac ako 3,4 milióna ľudí sa uzdravilo. V spojitosti s ochorením COVID-19 zomrelo 76,7 tisíca pacientov. Ruská vláda predstavila portál Stopkoronavirus.rf s cieľom informovať o situácii v krajine, píše TASS.