< sekcia Zahraničie
Návrat posádky Crew-11 z ISS je predbežne naplánovaný na 15. január
Úradníci nezverejnili podrobnosti o zdravotnej evakuácii, prvej v histórii ISS.
Autor TASR
Washington 10. januára (TASR) - Americký Národný úrad pre letectvo a vesmír (NASA) v sobotu oznámil, že členovia posádky misie Crew-11 z Medzinárodnej vesmírnej stanice (ISS) by sa mohli vrátiť na Zem už budúci štvrtok. Dôvodom sú skôr avizované nešpecifikované zdravotné problémy jedného z astronautov, ktorý je však podľa úradu v stabilizovanom stave. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.
„NASA a (spoločnosť Elona Muska) SpaceX plánujú odpojenie posádky Crew-11 od Medzinárodnej vesmírnej stanice najskôr 14. januára o 17.00 hod. východného času (23.00 h SEČ), pričom pristátie vo vodách pri Kalifornii je naplánované na skoré ráno 15. januára v závislosti od počasia a podmienok vyzdvihnutia posádky,“ uviedla agentúra v príspevku na X.
Súčasťou aktuálnej rotácie na ISS sú v rámci štvorčlennej misie Crew-11 americkí astronauti Zena Cardmanová a Mike Fincke, Japonec Kimija Jui a ruský kozmonaut Oleg Platonov. Vo vesmíre sú od augusta a pôvodný termín ich návratu bol plánovaný na máj.
Úradníci nezverejnili podrobnosti o zdravotnej evakuácii, prvej v histórii ISS. Uviedli však, že nebola spôsobená žiadnym zranením na palube a že neidentifikovaný člen posádky je v stabilizovanom stave a nepotrebuje núdzovú evakuáciu.
Pre zdravotné problémy nemenovaného astronauta bol predtým zrušený aj prvý tohtoročný výstup do otvoreného vesmíru plánovaný na štvrtok, ktorý mali vykonať Cardmanová a Fincke.
Predstavitelia NASA uviedli, že pre istotu zvolili opatrný prístup, aby ochránili zdravie člena posádky. K rozhodnutiu ich ale podľa agentúry AFP viedlo „pretrvávajúce riziko“.
Úradníci naznačili, že je možné, že ďalšia americká misia odletí na ISS skôr, ako bolo plánované, no neposkytli bližšie podrobnosti.
Misia astronautov na ISS bežne trvá šesť až osem mesiacov, kým ich nahradí nová posádka. Majú tam prístup iba k základnému lekárskemu vybaveniu a liekom na niektoré typy ochorení.
„NASA a (spoločnosť Elona Muska) SpaceX plánujú odpojenie posádky Crew-11 od Medzinárodnej vesmírnej stanice najskôr 14. januára o 17.00 hod. východného času (23.00 h SEČ), pričom pristátie vo vodách pri Kalifornii je naplánované na skoré ráno 15. januára v závislosti od počasia a podmienok vyzdvihnutia posádky,“ uviedla agentúra v príspevku na X.
Súčasťou aktuálnej rotácie na ISS sú v rámci štvorčlennej misie Crew-11 americkí astronauti Zena Cardmanová a Mike Fincke, Japonec Kimija Jui a ruský kozmonaut Oleg Platonov. Vo vesmíre sú od augusta a pôvodný termín ich návratu bol plánovaný na máj.
Úradníci nezverejnili podrobnosti o zdravotnej evakuácii, prvej v histórii ISS. Uviedli však, že nebola spôsobená žiadnym zranením na palube a že neidentifikovaný člen posádky je v stabilizovanom stave a nepotrebuje núdzovú evakuáciu.
Pre zdravotné problémy nemenovaného astronauta bol predtým zrušený aj prvý tohtoročný výstup do otvoreného vesmíru plánovaný na štvrtok, ktorý mali vykonať Cardmanová a Fincke.
Predstavitelia NASA uviedli, že pre istotu zvolili opatrný prístup, aby ochránili zdravie člena posádky. K rozhodnutiu ich ale podľa agentúry AFP viedlo „pretrvávajúce riziko“.
Úradníci naznačili, že je možné, že ďalšia americká misia odletí na ISS skôr, ako bolo plánované, no neposkytli bližšie podrobnosti.
Misia astronautov na ISS bežne trvá šesť až osem mesiacov, kým ich nahradí nová posádka. Majú tam prístup iba k základnému lekárskemu vybaveniu a liekom na niektoré typy ochorení.