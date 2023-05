Návrat Baerbockovej do vlasti sa oneskoril pre problémy s lietadlom

Berlín 18. mája (TASR) - Cestu nemeckej ministerky zahraničných vecí Annaleny Baerbockovej do Perzského zálivu sprevádzali technické problémy vládneho lietadla. Prevádzkujú a udržiavajú ho nemecké vzdušné sily Luftwaffe. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry DPA.



Ministerka sa v stredu nemohla vrátiť z Kataru do Berlína pre defekt pneumatiky lietadla. Návrat sa očakával vo štvrtok ráno.



Technická porucha znemožnila lietadlu vrátiť sa v stredu do Berlína, uviedol hovorca zahraničných vecí v Dauhe. Z tvítu Luftwaffe vyplýva, že išlo o prasknutú pneumatiku. Mechanici ju nemohli vymeniť za akúkoľvek starú, pretože pri pristávaní hrozilo riziko, že praskne.



"Tento špeciálny model nie je na mieste dostupný, a preto bude náhradný model dodaný z Nemecka," písalo sa v tvíte.



V pondelok dorazila šéfka nemeckej diplomacie do Džiddy v Saudskej Arábii s dvojhodinovým meškaním pre iný, bližšie nešpecifikovaný technický problém.



Baerbocková nie je prvý nemecký vládny činiteľ, ktorý mal neplánované zastávky pre poruchu lietadla nemeckých vzdušných síl.



V novembri 2018 sa musel airbus "Konrad Adenauer" s vtedajšou kancelárkou Angelou Merkelovou a ministrom financií Olafom Scholzom otočiť cestou na samit skupiny G20 v argentínskom Buenos Aires.



V októbri 2018 na tom istom lietadle hlodavce obhrýzli dôležité káble počas zastávky v Indonézii.



V decembri 2016 vtedajšia ministerka obrany Ursula von der Leyenová uviazla na ceste do afrického Mali pre počítačový problém lietadla.