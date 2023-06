Návrh austrálskeho zákona zakazuje obchod s nacistickými symbolmi

Canberra 8. júna (TASR) - Austrálska federálna vláda chystá zákon, ktorý rozšíri súčasný zákaz vystavovania nacistických symbolov o obchodovanie s daným materiálom vrátane svastík. Návrh zákona predloží parlamentu na budúci týždeň, povedal austrálskej televízii Nine Network tamojší generálny prokurátor Mark Dreyfus. TASR prevzala správu od agentúry AP.



Zákon má zahŕňať väzenské tresty v trvaní až jedného roka za vystavovanie nacistických symbolov. Medzi výnimky zo zákazu má patriť zobrazovanie symbolov na náboženské, vzdelávacie alebo umelecké účely. Zákon by nemal mať vplyv na používanie symbolov ľuďmi, ktorí vyznávajú hinduizmus, budhizmus a džinizmus.



Väčšina austrálskych štátov už má legislatívne zakotvený zákaz nacistických symbolov, ale nárast krajne pravicových aktivít v krajine si podľa Dreyfusa žiada prijatie celoštátneho zákona. "Máme zodpovednosť za dovoz a vývoz. Chceme, aby sa skončilo obchodovanie s týmto druhom memorabilií a s akýmikoľvek predmetmi, na ktorých sú nacistické symboly," povedal.



V Austrálii je podľa Dreyfusa málo neonacistov, ale tajné služby za posledné tri roky začali vyjadrovať obavy z ich činnosti. "Ide o veľmi malý počet ľudí. Dúfam, že sa zmenšuje a nakoniec zmizne," povedal pre austrálsku televíziu ABC.



Vládni labouristi ovládajú väčšinu Dolnej snemovne parlamentu, v Senáte sú naopak v menšine. Zatiaľ teda nie je jasné, kedy by zákon mohol parlament prijať.