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Návrh dohody z klimatického summitu OSN nespomína fosílne palivá
Návrh predložil v nedeľu ráno turecký minister životného prostredia Murat Kurum, spolupredsedajúci konferencii COP31 v Antalyi
Autor TASR
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Antalya 22. novembra (TASR) - Najnovší a zrejme aj posledný návrh dohody z klimatického summitu Organizácie Spojených národov neobsahuje slová „fosílne palivá“, ktoré sú hlavnou príčinou globálneho otepľovania, ani výzvu na odklon od uhlia, ropy a zemného plynu, ktoré znečisťujú klímu. Návrh predložil v nedeľu ráno turecký minister životného prostredia Murat Kurum, spolupredsedajúci konferencii COP31 v Antalyi, informuje agentúra AP, píše TASR.
Kurum dal vyjednávačom približne tri hodiny na vznesenie námietok alebo predloženie požiadaviek na zmeny. Následne má byť návrh predložený na možno záverečné zasadnutie klimatického summitu, na ktorom krajiny dohodu buď prijmú, odmietnu, alebo k nej vyjadria výhrady.
Zástupcovia vaicerých štátov už proti návrhu vzniesli vážne námietky. Na jeho schválenie je potrebný takmer jednomyseľný súhlas. Francúzsko v nedeľu označilo nový návrh za „krok späť“, keďže neobsahuje zmienku o fosílnych palivách. „Čas sa kráti a stále sme nedospeli k dohode,“ uviedla vo vyhlásení francúzska ministerka životného prostredia Monique Barbutová.
Návrh obsahuje konkrétny cieľ podpory technológií na zachytávanie a uskladňovanie emisií uhlíka. Tento postup je predmetom intenzívnych diskusií a podporujú ho aj zástupcovia ropného priemyslu. Keďže návrh bol zverejnený až po 3.00 h ráno, vyjednávači ani aktivisti na jeho najnovšiu verziu bezprostredne nereagovali.
Konferencia sa mala skončiť už v piatok, rokovania sa však predĺžili. Organizátori sa obávajú, že po odchode vyjednávačov z Antalye nemusí v rokovacej sále zostať dostatok delegátov na schválenie návrhu.
Fosílne palivá sa v záverečných rozhodnutiach konferencií COP nespomínali viac ako 25 rokov, uviedol Alden Meyer z analytického centra E3G. V roku 2023 sa však v Dubaji účastníci dohodli na „odklone od fosílnych palív“, dodal. „Bol by to skutočný krok späť, keby sme odtiaľto (z Antalye) odišli bez signálu, že to, na čom sme sa pred tromi rokmi dohodli, myslíme vážne,“ povedal Meyer.
Navrhovaná záverečná dohoda z konferencie COP31 sa na dubajskú dohodu odvoláva. V jej desaťstranovom texte sa však nikde nenachádzajú kľúčové výrazy ako fosílne palivá, ropa, uhlie či postupné vyraďovanie.
Návrh podporuje aj veľmi diskutovaný proces zachytávania a ukladania uhlíka. Stanovuje konkrétny cieľ zachytiť, opätovne využiť a uskladniť jednu miliardu ton uhlíka. To má pomôcť priemyselným znečisťovateľom, ktorí nemôžu jednoducho prejsť na obnoviteľné zdroje energie, zachytávať emisie oxidu uhličitého a ukladať ich pod zem.
Odborníci na klímu varovali, že zachytávanie a ukladanie uhlíka by sa mohlo stať zámienkou na pokračovanie investícií do fosílnych palív. „Fosílne palivá sú hlavnou príčinou klimatických zmien a neexistuje reálna cesta, ako obmedziť prekročenie stanovených teplotných hraníc bez ich rýchleho postupného vyraďovania,“ uviedla Rachel Cleetusová z organizácie Union of Concerned Scientists.
V návrhu dohody je tiež zahrnutý kľúčový turecký cieľ elektrifikácie. Ten počíta so zvýšením podielu elektriny na celkovej konečnej spotrebe energie zo súčasných približne 21 na 35 percent do roku 2035. Krajiny by na jeho dosiahnutie museli prijať opatrenia, ako je prechod dopravy vrátane osobných áut, nákladných vozidiel a lietadiel z pohonu na fosílne palivá na elektrický pohon či využívanie elektriny namiesto uhlia pri priemyselnej výrobe.
Klimatickí aktivisti požadujú, aby dohoda výslovne stanovila, že elektrina musí pochádzať výlučne z obnoviteľných zdrojov, ako sú veterná a solárna energia. Argumentujú tým, že využívanie elektriny vyrobenej z fosílnych palív by poprelo účel tohto cieľa, ktorým je znižovanie emisií. „Elektrifikácia založená na uhlí a plyne neobmedzí globálne otepľovanie,“ povedal Bill Hare, výkonný riaditeľ organizácie Climate Analytics.
Rokovania v Turecku tak pokračovali aj v nedeľu, takmer 40 hodín po oficiálnom termíne ich ukončenia. Budúcoročný klimatický summit sa má uskutočniť v novembri 2027 v etiópskom hlavnom meste Addis Abeba.
Kurum dal vyjednávačom približne tri hodiny na vznesenie námietok alebo predloženie požiadaviek na zmeny. Následne má byť návrh predložený na možno záverečné zasadnutie klimatického summitu, na ktorom krajiny dohodu buď prijmú, odmietnu, alebo k nej vyjadria výhrady.
Zástupcovia vaicerých štátov už proti návrhu vzniesli vážne námietky. Na jeho schválenie je potrebný takmer jednomyseľný súhlas. Francúzsko v nedeľu označilo nový návrh za „krok späť“, keďže neobsahuje zmienku o fosílnych palivách. „Čas sa kráti a stále sme nedospeli k dohode,“ uviedla vo vyhlásení francúzska ministerka životného prostredia Monique Barbutová.
Návrh obsahuje konkrétny cieľ podpory technológií na zachytávanie a uskladňovanie emisií uhlíka. Tento postup je predmetom intenzívnych diskusií a podporujú ho aj zástupcovia ropného priemyslu. Keďže návrh bol zverejnený až po 3.00 h ráno, vyjednávači ani aktivisti na jeho najnovšiu verziu bezprostredne nereagovali.
Konferencia sa mala skončiť už v piatok, rokovania sa však predĺžili. Organizátori sa obávajú, že po odchode vyjednávačov z Antalye nemusí v rokovacej sále zostať dostatok delegátov na schválenie návrhu.
Fosílne palivá sa v záverečných rozhodnutiach konferencií COP nespomínali viac ako 25 rokov, uviedol Alden Meyer z analytického centra E3G. V roku 2023 sa však v Dubaji účastníci dohodli na „odklone od fosílnych palív“, dodal. „Bol by to skutočný krok späť, keby sme odtiaľto (z Antalye) odišli bez signálu, že to, na čom sme sa pred tromi rokmi dohodli, myslíme vážne,“ povedal Meyer.
Navrhovaná záverečná dohoda z konferencie COP31 sa na dubajskú dohodu odvoláva. V jej desaťstranovom texte sa však nikde nenachádzajú kľúčové výrazy ako fosílne palivá, ropa, uhlie či postupné vyraďovanie.
Návrh podporuje aj veľmi diskutovaný proces zachytávania a ukladania uhlíka. Stanovuje konkrétny cieľ zachytiť, opätovne využiť a uskladniť jednu miliardu ton uhlíka. To má pomôcť priemyselným znečisťovateľom, ktorí nemôžu jednoducho prejsť na obnoviteľné zdroje energie, zachytávať emisie oxidu uhličitého a ukladať ich pod zem.
Odborníci na klímu varovali, že zachytávanie a ukladanie uhlíka by sa mohlo stať zámienkou na pokračovanie investícií do fosílnych palív. „Fosílne palivá sú hlavnou príčinou klimatických zmien a neexistuje reálna cesta, ako obmedziť prekročenie stanovených teplotných hraníc bez ich rýchleho postupného vyraďovania,“ uviedla Rachel Cleetusová z organizácie Union of Concerned Scientists.
V návrhu dohody je tiež zahrnutý kľúčový turecký cieľ elektrifikácie. Ten počíta so zvýšením podielu elektriny na celkovej konečnej spotrebe energie zo súčasných približne 21 na 35 percent do roku 2035. Krajiny by na jeho dosiahnutie museli prijať opatrenia, ako je prechod dopravy vrátane osobných áut, nákladných vozidiel a lietadiel z pohonu na fosílne palivá na elektrický pohon či využívanie elektriny namiesto uhlia pri priemyselnej výrobe.
Klimatickí aktivisti požadujú, aby dohoda výslovne stanovila, že elektrina musí pochádzať výlučne z obnoviteľných zdrojov, ako sú veterná a solárna energia. Argumentujú tým, že využívanie elektriny vyrobenej z fosílnych palív by poprelo účel tohto cieľa, ktorým je znižovanie emisií. „Elektrifikácia založená na uhlí a plyne neobmedzí globálne otepľovanie,“ povedal Bill Hare, výkonný riaditeľ organizácie Climate Analytics.
Rokovania v Turecku tak pokračovali aj v nedeľu, takmer 40 hodín po oficiálnom termíne ich ukončenia. Budúcoročný klimatický summit sa má uskutočniť v novembri 2027 v etiópskom hlavnom meste Addis Abeba.