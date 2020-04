Návrh Marshallovho plánu pre južnú Európu rozdelil holandskú koalíciu

Brusel/Amsterdam 1. apríla (TASR) - Štvorčlenná holandská vládna koalícia je názorovo rozpoltená v súvislosti s návrhmi na rozsiahlejšiu celoeurópsku pomoc krajinám južnej Európy, ktoré boli najviac postihnuté pandémiou koronavírusu. Uviedol to v stredu spravodajský server DutchNews.nl.



Dve z koaličných strán - pokroková liberálna D66 a Kresťanská únia (CU) - v utorok podporili nápad španielskej vlády na vytvorenie nejakého druhu "Marshallovho plánu", kým liberálna Ľudová strana slobody demokracie (VVD) premiéra Marka Rutteho a Kresťanskodemokratická výzva (CDA) sú skôr proti tomuto návrhu.



Minister financií Wopke Hoekstra (CDA) v správe pre médiá pripustil, že vláda nepreukázala dostatočnú empatiu voči krajinám južnej Európy. DutchNews.nl pripomenul, že Rutte aj Hoekstra boli po minulotýždňovom summite EÚ ostro kritizovaní za nedostatok solidarity s inými krajinami Únie, ktoré sa snažia vyrovnať s nákazou COVID-19.



"Mali sme objasniť, že chceme pomôcť. To platí pre mňa i pre Rutteho. Mali sme povedať, že to chceme robiť inak," uviedol Hoekstra.



Minister financií minulý týždeň informoval holandských poslancov, že vydávanie takzvaných koronabondov v eurozóne, čo žiadala skupina deviatich krajín EÚ, by bolo "morálnym hazardom".



Aj premiér Rutte odmietol návrh, aby EÚ vydávala špeciálne dlhopisy, ktoré by pomohli zmierniť náklady, ktoré si zdravotná kríza vyžiada. Upozornil, že koronabondy by viedli k spoločnému zdieľaniu zadlženosti, čo si Holandsko neželá.



Opačný názor má šéf CU Gert-Jan Segers. Ten pre televíznu stanicu NPO uviedol, že by mal byť vytvorený "nový Marshallov plán pre južnú Európu", ktorá je "spustošená koronavírusom".



"Taliansko je skutočná dráma. Táto krajina je v troskách. Pokiaľ ide o mňa, prvá správa by mala byť - pomôžeme vám," opísal situáciu Segers.



V podobnom duchu sa prostredníctvom Twitteru vyjadril aj šéf D66 Rob Jetten, keď upozornil, že Holandsko zbohatlo vďaka EÚ a teraz si musí uvedomiť, že v stávke sú pracovné miesta a mzdy v celej Európe.



"Nemôžeme dovoliť, aby sa naši priatelia utopili. Iba spolu sa z toho môžeme dostať," odkázal Jetten.



Minister Hoekstra po vlne kritických ohlasov priznal, že postoj vlády ochromil pozíciu krajiny, pokiaľ ide o prejavy solidarity a skutočnú ochotu Holandska minúť viac peňazí a pomôcť krajinám v núdzi.



"Z hľadiska ľudského zdravia máme akútny problém a musíme stáť bok po boku," uviedol. Upozornil, že EÚ už uvoľnila 37 miliárd eur na pomoc členským krajinám proti pandémii koronavírusu, pričom táto suma by sa podľa neho mala navýšiť.





Spravodajca TASR Jaromír Novak