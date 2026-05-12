Návrh na obmedzenie veta v OSN podporilo ďalších 11 štátov
Predstavitelia iniciatívy chcú stálym členom Bezpečnostnej rady OSN – Číne, Francúzsku, Rusku, Spojenému kráľovstvu a Spojeným štátom - sťažiť používanie práva veta v prípadoch masových zverstiev.
Autor TASR
Nairobi 12. mája (TASR) – Spoločnú iniciatívu Francúzska a Mexika zameranú na obmedzenie nevhodného používania práva veta v Bezpečnostnej rade OSN podporilo ďalších 11 afrických štátov. Na záver dvojdňového ekonomického summitu v kenskej metropole Nairobi o tom v utorok informoval francúzsky prezident Emmanuel Macron, píše agentúra AFP.
Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Noël Barrot neskôr na sociálnej sieti X spresnil, že po podpore „11 nových afrických krajín“ vrátane Kene, Sierry Leone, Libérie a Mauritánie sa celkový počet podporovateľov iniciatívy zvýšil na 118.
Chýbajúcich 11 hlasov chce Francúzsko získať do septembra, keď sa uskutoční zasadnutie Valného zhromaždenia OSN, na ktorom by mohla byť iniciatíva predložená na hlasovanie. Rezolúcia by však nebola právne záväzná ani v prípade, že by ju podporili dve tretiny členských štátov.
AFP pripomenula, že Bezpečnostná rada OSN je výrazne paralyzovaná vetami, najmä zo strany Ruska a USA, čo vedie ku kritike schopnosti OSN pomáhať pri ukončovaní konfliktov.
Viaceré africké štáty sa túto iniciatívu zdráhajú podporiť zo strachu, že by mohla nahradiť komplexnejšiu reformu Bezpečnostnej rady OSN a silnejšie zastúpenie Afriky v nej.
