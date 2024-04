Návrh na prímerie v Pásme Gazy nevyhovuje požiadavkám hnutia Hamas

Jeruzalem 9. apríla (TASR) - Návrh na šesťtýždňové prímerie v Pásme Gazy nespĺňa požiadavky palestínskeho radikálneho hnutia Hamas, ktoré to uviedlo vo vyhlásení zverejnenom v utorok skoro ráno a citovanom americkou spravodajskou televíziou CNN.



Hamas doplnil, že návrh dostal prostredníctvom egyptských, katarských a amerických sprostredkovateľov.



Palestínske hnutie ocenilo úsilie navrhovateľov dohody, pričom však konštatovalo, že Izrael "zostáva tvrdohlavý a nereagoval na žiadnu z požiadaviek našich ľudí a nášho hnutia odporu".



Hamas súčasne dodal, že napriek tomu návrh preštuduje a svoju odpoveď doručí sprostredkovateľom.



CNN upozornila, že vzhľadom na ťažkosti pri komunikácii s vodcami Hamasu, o ktorých sa predpokladá, že sa ukrývajú v obrovskom podzemnom tunelovom systéme v Pásme Gazy, môže získanie odpovede trvať aj niekoľko dní. Navyše, moslimovia začnú v utorok večer sláviť sviatok íd al-fitr, ktorým sa končí ich pôstny mesiac ramadán.



Nemenovaný vysokopostavený predstaviteľ Hamasu v rozhovore pre CNN uviedol, že vyjednávači Hamasu sa vrátia do Káhiry "hneď, ako sa naskytne príležitosť", pričom však nemôže určiť pevný časový rámec, kedy sa tak stane.



Hamas pritom deklaroval, že hnutie chce "dosiahnuť dohodu, ktorá ukončí agresiu voči našim ľuďom".



Okrem šesťtýždňového prímeria sa v návrhu predpokladá aj prepustenie 42 izraelských rukojemníkov výmenou za 800 až 900 Palestínčanov zadržiavaných v Izraeli, vstup 400 až 500 kamiónov s potravinovou pomocou denne a návrat vysídlencov do ich domovov na severe Pásma Gazy.



Hamas - naopak - požaduje definitívne prímerie, stiahnutie Izraela z celého územia Pásma Gazy a dodanie ďalšej pomoci pre miestne obyvateľstvo, ktorému podľa OSN hrozí hladomor.



CNN pripomenula, že izraelskí vyjednávači v posledných týždňoch prejavili ochotu rokovať o návrate Palestínčanov na sever Pásma Gazy, ale naďalej trvali na určitom stupni bezpečnostného dohľadu zo strany izraelských síl pozdĺž takzvaného koridoru Necarim, ktorý prechádza stredom Pásma Gazy, ako aj na obmedzení počtu ľudí vracajúcich sa na sever enklávy.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu v pondelok potvrdil, že bol o rokovaniach v Káhire informovaný. Potvrdil však svoje odhodlanie uskutočniť vojenskú operáciu v meste Rafah v Pásme Gazy. Vo videu zverejnenom na platforme Telegram uviedol, že pre začiatok tejto operácie bol stanovený dátum.



"Dnes som dostal podrobnú správu o rozhovoroch v Káhire. Neustále pracujeme na dosiahnutí našich cieľov, predovšetkým na prepustení všetkých našich rukojemníkov a dosiahnutí úplného víťazstva nad Hamasom. Toto víťazstvo si vyžaduje vstup do Rafahu a likvidáciu tamojších teroristických práporov. Stane sa, existuje dátum," povedal Netanjahu.