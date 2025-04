Návrh na sprísnenie predaja alkoholu v Rusku v Štátnej dume narazil

Moskva 12. apríla (TASR) - Výbor Štátnej dumy pre hospodársku politiku odporučil dolnej komore ruského parlamentu, aby v prvom čítaní zamietla návrh zákona, ktorý stanovuje, že občania si budú môcť kúpiť alkohol len vtedy, ak budú mať vo svojom profile na ústrednom portáli štátnej správy (gosuslugi) osobitný záznam o preventívnom rozhovore v rámci stretnutia s odborníkom na závislosti. Návrh predložil poslanec Andrej Svincov z Liberálnodemokratickej strany Ruska (LDPR). TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS.



Prijatie takejto legislatívy môže spôsobiť „masovú nespokojnosť občanov vrátane tých, ktorí nakupujú alkohol len v súvislosti so slávnostnými udalosťami alebo na účely darovania, a v praxi povedie k zákazu predaja alkoholických nápojov cudzím štátnym príslušníkom a osobám bez štátnej príslušnosti, ktoré nemajú registráciu na portáli gosuslugi,“ uviedol výbor vo svojom stanovisku.



Realizácia navrhovaných ustanovení by navyše poviedla k výraznému zaťaženiu zdravotníckych zariadení poskytujúcich starostlivosť v oblasti adiktológie, čo by si následne vyžiadalo posilnenie ich personálneho obsadenia a vyčlenenie dodatočných rozpočtových prostriedkov, upozornil výbor.



Poslanec Svincov navrhol novelizovať zákon o kontrole výroby a predaja alkoholických nápojov. V prípade schválenia by bolo zakázané predávať alkohol „osobám starším ako 18 rokov, ktoré nemajú potvrdený záznam na jednotnom portáli štátnych a obecných služieb o preventívnom pohovore s adiktológom“.



Zákonodarca v dôvodovej správe uviedol, že cieľom jeho iniciatívy je „podrobne vysvetliť mladým ľuďom všetky škodlivé dôsledky konzumácie alkoholu a poskytnúť včasnú lekársku pomoc tým, ktorí už majú problémy alebo závislosť od alkoholu“.