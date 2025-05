Návrh o Gaze vraj zahŕňa prepustenie rukojemníkov i 70-dňové prímerie

Gaza 26. mája (TASR) - Návrh novej možnej dohody o zastavení bojov v Pásme Gazy zahŕňa prepustenie desiatich živých rukojemníkov zadržiavaných militantným hnutím Hamas výmenou za nastolenie prímeria trvajúceho 70 dní, prepustenie určitého počtu Palestínčanov väznených v Izraeli a čiastočné stiahnutie izraelských vojakov z pobrežnej enklávy. Uviedol to v pondelok palestínsky zdroj oboznámený s obsahom rokovaní strán, píše TASR podľa správy agentúry AFP.



Návrh je podľa zdroja považovaný za pokračovanie vízie osobitného vyslanca amerického prezidenta Stevea Witkoffa a sprostredkovatelia rozhovorov ho predložili v uplynulých dňoch. Prichádza v čase, keď Izrael zintenzívňuje svoju ofenzívu v Pásme Gazy a taktiež po predchádzajúcich kolách rokovaní, v ktorých sa nepodarilo dosiahnuť prielom. Posledné dvojmesačné prímerie stroskotalo v polovici marca.



Prvú päticu izraelských rukojemníkov by Hamas podľa návrhu prepustil v prvom týždni zavádzania dohody, zvyšných piatich potom pred koncom 70-dňového prímeria. Hamas i Izrael si podľa iného palestínskeho zdroja návrh naštudujú a obe strany odpovedia mediátorom rokovaní - teda Spojeným štátom, Egyptu a Kataru.



Oficiálna odpoveď zatiaľ neprišla, no denník The Times of Israel citoval nemenovaného vysokopostaveného izraelského predstaviteľa, ktorý návrh dohody odmietol ako neprijateľný. Podľa neho by to prekazilo izraelské vojenské ciele v Gaze a Izrael by potom nedokázal oslobodiť zvyšných rukojemníkov.



Odmietavý postoj vyjadrila aj hlavná organizácia zastupujúca rodiny rukojemníkov. Súčasťou návrhu podľa nej nie je prepustenie všetkých zvyšných zajatcov Hamasu a definitívne ukončenie vojny, ktorá vypukla po bezprecedentnom útoku palestínskych kománd na juh Izraela zo 7. októbra 2023. Militanti tam vtedy pripravili o život približne 1200 ľudí a ďalších 250 uniesli do Pásma Gazy ako rukojemníkov.



Izrael a Hamas v januári uzavreli prímerie, ktoré ukončili opätovné izraelské útoky 18. marca. Ministerstvo zdravotníctva v Pásme Gazy v sobotu uviedlo, že od tohto dátumu bolo v enkláve zabitých najmenej 3747 ľudí, čím celkový počet obetí vojny v Gaze presiahol počet 53.900. Zranenia utrpelo viac než 122.700 ľudí.