Navrh o ospravedlnenie sa rodinám obetí streľby na FF UK neprešiel

Praha 12. februára (TASR) - Poslanci v stredu dokončili rokovanie o správe poslaneckej vyšetrovacej komisie, ktorá sa zaoberala zásahom počas streľby na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej (FF UK) v decembri 2023. Schválili jej odporúčania týkajúce sa zmien v zbraňovom zákone či vybavenia polície alebo dôrazu na duševné zdravie. Návrhy opozičného hnutia ANO o ospravedlnení sa rodinám obetí či kritike ministra vnútra Víta Rakušana však neprešli, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Jedno z uznesení obsahuje odporúčanie, aby vláda v súvislosti so streľbou na FF UK predložila návrh na zákaz tlmičov hluku na krátke strelné zbrane, čiže na pištole a revolvery. Takýto návrh už v snemovni je. Skupina poslancov vrátane ministra vnútra Rakušana by chcela, aby sa použitie tlmičov sprísnilo aj v prípade dlhých zbraní.



Poslanci tiež schválili odporúčanie týkajúce sa posilnenia starostlivosti o duševné zdravie, ktoré zahŕňa napríklad osvetovú kampaň zameranú na destigmatizáciu problémov ľudí s duševným zdravím, zvýšenie dostupnosti psychologickej a psychiatrickej pomoci či kapacity krízových liniek.



Vyšetrovacia komisia sa prvýkrát zišla v júli minulého roka, celkovo zasadala takmer 70 hodín. Podľa jej predsedu Pavla Kašníka nezistila v postupe zložiek integrovaného záchranného systému také pochybenia, ktoré by ovplyvnili skutkový dej udalosti. Nedostatky našla v oblasti operačného a taktického riadenia pred začiatkom streľby.



S tým však nesúhlasili poslanci hnutia ANO a predložili vlastnú oponentskú správu. V pléne potom navrhli, aby snemovňa vyjadrila hlbokú účasť rodinám a blízkym obetí a ospravedlnila sa im za to, že štát tejto udalosti nedokázal predísť. Koaliční poslanci však tento bod, ako ani ďalšie dva navrhnuté hnutím ANO neschválili. Hnutie tak nepresadilo ani uznesenie kritické k ministrovi vnútra Vítovi Rakušanovi a policajnému prezidentovi Martinovi Vondráškovi, ktorí podľa nich o zistených nedostatkoch neinformovali objektívne.



Proti tomu sa však ohradil Rakušan. "O dianí na filozofickej fakulte som neklamal, nič som nezamlčiaval a vznik vyšetrovacej komisie som podporil. Ako minister vnútra som v tejto chvíli povinný rešpektovať závery vyšetrovacej komisie, rovnako ako aplikovať jej odporúčania, a tak aj činím," podotkol minister.



Väčšinu času sa poslanci dohadovali o tom, prečo najskôr členovia komisie z hnutia ANO so všetkým súhlasili, ale na poslednú chvíľu sa rozhodli napísať oponentskú správu. Niektorí poslanci označili priebeh rokovania za nedôstojný.