Návrh pobrexitovej dohody predložený Úniou je stále neprijateľný

Londýn 13. decembra (TASR) - Návrh pobrexitovej obchodnej dohody predložený Európskou úniou je v súčasnej podobe pre Britániu stále neprijateľný. Rokovania medzi oboma stranami však naďalej pokračujú. S odvolaním sa na zdroj z prostredia Downing Street o tom v sobotu večer informovali agentúry AFP a Reuters.



"Premiér Boris Johnson nenechá v tomto procese vyjednávania kameň na kameni. Má ale úplne jasno v tom, že akákoľvek vzájomná dohoda musí byť spravodlivá a rešpektovať najmä skutočnosť, že Spojené kráľovstvo bude o tri týždne suverénnym štátom," dodal zdroj z britskej vlády oboznámený z priebehom rokovaní.



V Bruseli sa v piatok stretli vyjednávači z EÚ a Británie, aby zistili, či môžu k dohode dospieť do nedele, čo je úplne posledný termín stanovený predsedníčkou Európskej komisie (EK) Ursulou von der Leyenovou a britským premiérom Borisom Johnsonom počas pracovnej večerne uprostred tohto týždňa.



Johnson v piatok vyhlásil, že šance Británie na dosiahnutie pobrexitovej obchodnej dohody s EÚ miznú. Spresnil, že v návrhu EÚ o hlavných sporných bodoch rokovaní, teda rybolove a pravidlách spravodlivej hospodárskej súťaže, nevidel "veľkú ponuku, veľkú zmenu". Podľa Johnsona je preto bezdohodový výsledok rozhovorov "veľmi, veľmi pravdepodobný".



Aj von der Leyenová v piatok na summite EÚ uviedla, že rokovania so Spojeným kráľovstvom v súvislosti s dohodou o budúcom partnerstve sa nevyvíjajú dobre. Počas stretnutia s premiérmi a prezidentmi členských krajín EÚ priznala, že pravdepodobnosť vzniku dohody o budúcich obchodných vzťahoch s Britániou je veľmi nízka.



Británia vystúpila z EÚ 31. januára 2020, po piatich desaťročiach členstva, ale prechodné obdobie, počas ktorého bola ešte viazaná pravidlami Únie, sa končí 31. decembra.



Bez pobrexitovej dohody sa obchodovanie Británie so svojím najväčším trhom, teda s EÚ, bude riadiť už iba pravidlami Svetovej obchodnej organizácie (WTO), vrátane ciel a kvót.