Návrh protiteroristického zákona vyvolal v Rakúsku ostrú kritiku

Viedeň 3. februára (TASR) - Rakúske ministerstvo spravodlivosti v stredu informovalo, že vezme do úvahy ostrú kritiku zo strany sudcov a opozície voči návrhom protiteroristického zákona, vypracovaného po smrtiacom teroristickom útoku džihádistu v centre Viedne. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.



Niekoľko dní po tom, čo odsúdený sympatizant extrémistickej organizácie Islamský štát (IS) zabil vlani v novembri štyroch ľudí vo Viedni, kancelár Sabastian Kurz z Rakúskej ľudovej strany (ÖVP) prisľúbil novú prísnu protiteroristickú legislatívu.



Oficiálne obdobie posudzovania návrhu zákona sa skončilo v utorok.



Jeho hlavné články umožňujú "elektronické" monitorovanie prepustených páchateľov teroristických činov, ale v texte to nie je bližšie definované.



Návrh zákona tiež zavádza trestný čin "náboženský extrémizmus", ktorý je podľa odborníkov nadbytočný vzhľadom na už existujúce trestné právo.



"Text návrhu, aký je teraz, musí byť výrazne prepracovaný," povedala pre AFP predsedníčka rakúskej asociácie sudcov Sabine Matejková. "Návrh bol urobený v extrémnej náhlivosti - obvykle si vyžaduje niekoľko mesiacov konzultácií a diskusií s expertmi, kým sa návrh vôbec predloží," dodala.



Hovorca ministerstva spravodlivosti Julian Ausserhofer uviedol, že kritiku "preskúmajú", až potom návrh predložia do parlamentu.



Predchádzajúce prvky návrhu, napríklad návrh zaviesť "preventívne zadržanie", boli vyškrtnuté. Vyvolali totiž obavy, že sú protiprávne, a nahnevali aj stranu Zelených, menšieho koaličného partnera ÖVP.



"Tento zákon je manévrom na odvedenie pozornosti od systematického zlyhávania na ministerstve vnútra," povedala Selma Yildirimová z opozičných sociálnych demokratov (SPÖ).



Ministerstvo vnútra bolo po novembrovom útoku ostro kritizované za to, že strelca nemonitorovalo alebo nezadržalo - hoci úrady boli upozorňované, že je v kontakte s islamistickými radikálmi zo susedných krajín a že sa pokúšal kúpiť muníciu na Slovensku.



Zástupcovia moslimskej komunity a lídri tejto viery kritizovali navrhované reformy zákona, regulujúce islamské náboženské aktivity, predovšetkým návrh na povinné registrovanie všetkých imámov.



Strelca v novembri zastrelila polícia. Útočil v obľúbenej časti Viedne s rušným nočným životom večer pred tým, ako mal v Rakúsku začať platiť čiastočný lockdown.



Útočník bol len jedným z približne 150 jednotlivcov, ktorí sa do Rakúska vrátili po tom, čo pokúšali pridať, alebo sa aj pridali, k Islamskému štátu v Sýrii či Iraku. Rakúsko s necelými deviatimi miliónmi obyvateľov má jeden z najväčších počtov bojovníkov IS na počet svojich obyvateľov v Európe.