Návrh rezolúcie predloženej MAAE odsudzuje Irán za neplnenie záväzkov

Viedeň 11. júna (TASR) - Spojené štáty, Francúzsko, Nemecko a Británia predložili Medzinárodnej organizácii pre atómovú energiu (MAAE) rezolúciu, v ktorej odsudzujú „neplnenie“ záväzkov zo strany Iránu pri nešírení jadrových zbraní. Agentúre AFP to v utorok večer potvrdili traja nemenovaní diplomati, informuje TASR.



Rezolúcia má za cieľ vyvinúť ďalší tlak na Irán, s ktorým sa USA pod vedením prezidenta Donalda Trumpa snažia uzavrieť novú jadrovú dohodu. Teherán a Washington viedli od 12. apríla dovedna päť kôl rokovaní sprostredkovaných Ománom, ďalšie je naplánované na najbližšiu nedeľu.



Obe strany sa však podľa AFP zrejme ocitli v patovej situácii v súvislosti s obohacovaním uránu, ktoré patrí medzi hlavné sporné otázky. USA trvajú na tom, aby sa Irán vzdal zariadení na obohacovanie uránu. Teherán to odmieta s argumentom, že jeho jadrový program je určený výlučne na mierové účely. Popiera tiež obvinenia, že sa snaží vyvinúť jadrové zbrane.



O rezolúcii, ktorú štvorica mocností oficiálne predložila na zasadnutí správnej rady MAAE so sídlom vo Viedni, sa bude podľa očakávaní hlasovať najskôr v stredu večer. Jej návrh, ktorý získala AFP, vyzýva Irán, aby „urýchlene napravil svoje neplnenie“ záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy o nešírení jadrových zbraní.



V texte sa takisto vyjadruje „hlboké poľutovanie“ nad tým, že Teherán „napriek opakovaným výzvam rady a mnohým ponúkaným príležitostiam... s MAAE plne nespolupracoval“.



„(Neschopnosť) MAAE ... poskytnúť uistenie, že iránsky jadrový program je výlučne mierový, vyvoláva otázky, ktoré sú v kompetencii Bezpečnostnej rady OSN, ktorá môže navrhnúť sankcie,“ uvádza sa v návrhu rezolúcie.



Tá nadväzuje na správu MAAE z konca mája, ktorá podľa diplomatov ukázala „všeobecný nedostatok spolupráce“ zo strany Teheránu vrátane poskytovania „dôveryhodných“ odpovedí na otázky agentúry, ako aj krádeže dôverných dokumentov.



Iránsky vyslanec pri MAAE kritizoval jej poslednú správu, pričom tvrdil, že jej chýba pevný základ mnohé otázky v nej odkazujú na problémy z minulosti. Za neprijateľné takisto označil tvrdenia, že Irán s MAAE plne nespolupracuje. Rezolúciu na pôde MAAE označil za politický motivovaný akt a varoval, že v prípade jej prijatia bude Teherán „reagovať veľmi tvrdo“.