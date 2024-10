Návrh vyhlásenia lídrov EÚ pred summitom varuje Gruzínsko

Brusel 14. októbra (TASR) - Súčasná politika gruzínskej vlády môže skomplikovať snahu krajiny uspieť v prístupovom procese do EÚ, vyplýva z návrhu uznesenia Európskej rady, ktoré bude predložené lídrom členských štátov na summite v Bruseli koncom tohto pracovného týždňa. V Gruzínsku sa poslednú októbrovú sobotu budú konať parlamentné voľby, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Gruzínsko získalo štatút kandidátskej krajiny v decembri 2023 a prieskumy verejnej mienky ukazujú, že Gruzínci sú vo veľkej miere naklonení vstupu do Únie. Avšak kroky vládnucej strany vyvolávajú obavy v krajinách Západu, ktorý o vládnucej strane Gruzínsky sen hovorí, že sa čoraz viac prikláňa k Rusku. Západné krajiny kritizovali Gruzínsko aj za schválenie "zákona o zahraničných agentoch". Hovoria o ňom, že je namierený proti mimovládnym organizáciám a zahraničným médiám. Ďalším terčom kritiky Západu je čerstvo prijatý zákon umožňujúci úradom zakazovať takzvané pochody hrdosti sexuálnych menšín či verejné vyvesovanie dúhovej vlajky.



"Európska rada pripomína, že takéto konanie ohrozuje cestu Gruzínska do EÚ a fakticky zastavuje prístupový proces," píše sa v predlohe.



Voľby v Gruzínsku, ktoré sa uskutočnia 26. októbra, postavia podľa agentúry Reuters vládnucu stranu proti roztrieštenej prozápadnej opozícii. "Európska rada očakáva, že gruzínske orgány zabezpečia, aby nadchádzajúce parlamentné voľby boli slobodné a spravodlivé," uvádza sa v návrhu záverov.