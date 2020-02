Návrh zákona v Indonézii vyžaduje liečbu LGBTI osôb

Jakarta 19. februára (TASR) - Štyri indonézske parlamentné strany podporujú návrh zákona, ktorý by zakázal náhradné materstvo a vyžadoval liečenie v rehabilitačných centrách pre LGBTI osoby. Správu priniesla v stredu agentúra Reuters.



Najľudnatejšia moslimská krajina sa posúva smerom ku konzervativizmu, čo sa prejavuje okrem iného aj nepriateľským správaním ku komunite gayov, lesieb a transsexuálov.



Členka opozičnej Strany spravodlivosti a prosperity a zástankyňa zákona Ledia Hanifová tvrdí, že legislatíva by mala "podporiť rozvoj rodiny".



Rodinu návrh zákon definuje ako najmenšiu jednotku spoločnosti zloženú zo zosobášeného páru, zosobášeného páru s deťmi alebo slobodných rodičov. Ženám pritom ukladá povinnosť starať o záležitosti spojené s chodom domácnosti a "dobre" zaobchádzať s manželom a deťmi.



V prípade, že návrh zákona schváli parlament, bude za náhradné materstvo hroziť trest v maximálnej výške sedem rokov.



Homosexualitu, incest a sadomasochizmus legislatíva definuje ako "sexuálne deviácie". Od previnilcov bude vláda vyžadovať liečbu v rehabilitačných centrách.



Národný parlament schválenie tohto návrhu zákona zaradil na zoznam priorít pre obdobie 2020 až 2024. Návrh však stále musí prejsť medzirezortným pripomienkovým konaním.



Ako sa k návrhu stavia prezident Joko Widodo, nie je známe. Jeho hovorca na žiadosť o komentár bezprostredne nereagoval.



Ľudskoprávne skupiny návrh odsúdili a považujú ho za "patriarchálny".



"Tento zákon by zvrátil pokrok v rodovej rovnosti a ochrane práv žien," povedal Usman Hadid z Amnesty International.



Aktivistka za rovnosť pohlaví Tunggal Pawestriová si myslí, že nové pravidlá by boli škodlivé pre všetkých slobodných obyvateľov Indonézie.