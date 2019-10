Británia: Návrh zákona o predčasných voľbách prešiel druhým čítaním

Londýn 29. októbra (TASR) - Britskí zákonodarcovia v utorok v zásade schválili návrh zákona umožňujúceho predčasné decembrové voľby, čím odstránili prvú parlamentnú prekážku - návrh však ešte čaká dohadovanie o presnom termíne volieb. Informovala o tom tlačová agentúra AP.



Návrh zákona, stanovujúci voľby na 12. decembra, prešiel úspešne v Dolnej snemovni britského parlamentu fázou, ktorá sa nazýva druhé čítanie.



To znamená, že teraz bude nasledovať ďalšia debata a pokus opozičných zákonodarcov zmeniť spomínaný termín volieb.



Opoziční zákonodarcovia chcú voľby 9. decembra, sčasti pre obavy, že keby sa voľby konali neskôr, univerzitní študenti by mohli odísť domov na zimné sviatky.



Ďalšie pozmeňujúce návrhy zákona, ktoré žiadajú napríklad rozšírenie práva voliť aj na 16- a 17-ročných ľudí a na občanov Európskej únie, neboli zaradené do hlasovania.



Návrh zákona pravdepodobne Dolná snemovňa schváli v utorok večer a keď ho odobrí aj horná komora Snemovňa lordov, Británia bude smerovať k svojim prvým decembrovým voľbám od roku 1923.