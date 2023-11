Návrh zákona o suverenite prerokuje maďarský parlament budúci týždeň

Budapešť 22. novembra (TASR) - Poslanci maďarského Národného zhromaždenia na budúci týždeň prerokujú návrh zákona o ochrane suverenity, ktorý predložila vláda parlamentu v utorok. Uviedol to v stredu server hvg.hu, podľa ktorého pôjde o mimoriadne rokovanie, pretože plenárne rokovanie v tom čase nebolo plánované, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Parlament bude rokovať aj o vládnom návrhu 12. novely ústavy, ktorá by vo viacerých bodoch upravovala základný zákon s cieľom riešiť otázky digitálneho občianstva, ochrany suverenity a obrany štátu.



O oboch návrhoch budú môcť poslanci rozhodnúť ešte v priebehu decembra, píše hvg.hu.



Ratifikácia vstupu Švédska do NATO však stále nie je zaradená do programu uvedenej parlamentnej schôdze.



Premiér Viktor Orbán 16. novembra povedal, že k návrhu tohto zákona očakáva v parlamente veľkú diskusiu. "Musíme sformulovať jasné zákazy, aby nebolo možné ovplyvňovať maďarské voľby financiami zo zahraničia," vyhlásil predseda vlády.



Vedenie Fideszu naznačilo, že nová legislatíva sa môže vzťahovať na financovanie politických strán zo zahraničia a možno aj na médiá a mimovládne organizácie, ktoré sú podľa Orbánových tvrdení pod vplyvom Washingtonu či Bruselu.