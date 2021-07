Návrh zákona v Španielsku je namierený proti stúpencom Franca

Madrid 21. júla (TASR) - Španielska vláda chce postaviť mimo zákona prejavy podpory diktatúre generála Francisca Franca a zakázať skupiny, ktoré velebia politiku a vodcov z tohto obdobia španielskych dejín, informovala tlačová agentúra AP.



Vládny koaličný kabinet vedený socialistami v utorok schválil návrh zákona, ktorý sa zameriava na každého, kto "vyzdvihuje Francov puč a diktatúru alebo glorifikuje jej vodcov, čím znevažuje a ponižuje dôstojnosť obetí štátneho prevratu, občianskej vojny alebo Francovej vlády".



Tento legislatívny návrh je ďalším míľnikom iniciatívy stredoľavicovej Španielskej socialistickej robotníckej strany (PSOE), ktorá chce odstrániť rozdielne názory spoločnosti na Francovu dejinnú úlohu, zabezpečiť rehabilitáciu jeho obetí a potlačiť pravicový extrémizmus na pozadí vzrastajúcej popularity krajne pravicovej strany Vox (Hlas).



Socialistická vláda pred dvoma rokmi nariadila exhumáciu Francových pozostatkov z jeho veľkolepého mauzólea pri Madride a ich pochovanie v malej rodinnej krypte severne od hlavného mesta.



Takzvaný "zákon o demokratickej pamäti", ktorý teraz putuje na schválenie do parlamentu, podľa AP pravdepodobne znova roznieti diskusiu o slobode prejavu, ale aj o tom, ako je Franco v Španielsku vnímaný - táto otázka je pre Španielov veľmi citlivá.



Vyjadrovanie podpory myšlienkam a sympatií osobnostiam z Francovej éry bude podľa predmetného návrhu zákona trestateľné pokutou vo výške maximálne 150.000 eur.



Predkladaná legislatíva počíta tiež so zriadením databázy vzoriek DNA, ktorá bude pomáhať pri pátraní po nezvestných osobách a ľuďoch považovaných za mŕtvych.



Návrh zákona si kladie za cieľ odkrývať pravdu o zločinoch a perzekúciách, ku ktorým došlo počas Francovej vlády. Preverovať sa má aj majetok skonfiškovaný v časoch tejto diktatúry.



Návrh zákona ďalej ruší odsúdenia na politickom, náboženskom alebo sexuálnom základe vynesené v časoch Francovho vládnutia. Zákon tiež v prípade schválenia zbaví aristokratov ich titulov, ak im ich udelil samotný španielsky diktátor.



V oblasti vzdelávania je naplánované posilnenie výučby demokracie, ľudských práv, antifašizmu a zápasu krajiny o slobodu v 20. storočí, spresnila vláda.



V občianskej vojne medzi povstaleckými nacionalistickými silami pod velením Francisca Franca a obrancami krátkodobej španielskej republiky zahynulo viac než 500.000 ľudí. Franco vyhlásil víťazstvo 1. apríla 1939 a vládol železnou päsťou až do svojej smrti v roku 1975.



Vyše 110.000 obetí španielskej občianskej vojny a jeho diktatúry je stále neidentifikovaných.