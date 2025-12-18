< sekcia Zahraničie
Návrhy EÚ na financovanie Ukrajiny sa menia, povedal belgický premiér
Väčšina zmrazených aktív ruskej centrálnej banky sa totiž nachádza v depozitári Euroclear, ktorý sídli v Bruseli.
Autor TASR
Brusel 18. decembra (TASR) - Belgický premiér Bart de Wever parlamentu v Bruseli vo štvrtok ráno pred zasadnutím Európskej rady povedal, že návrhy ÉÚ na financovanie Ukrajiny najbližšie dva roky sú stále predmetom zmien. Rozhodnutie v tejto veci by pritom malo padnúť už na summite lídrov krajín EÚ v Bruseli. TASR o tom informuje podľa správy stanice Sky News.
Najintenzívnejšie debaty sa vedú o návrhu reparačnej pôžičky zo zmrazených ruských aktív v hodnote 210 miliárd eur, ktorý podporujú Európska komisia aj nemecký kancelár Friedrich Merz. Belgicko je jednou z krajín, ktoré majú výhrady k použitiu týchto aktív na financovanie Ukrajiny na roky 2026 - 2027.
Väčšina zmrazených aktív ruskej centrálnej banky sa totiž nachádza v depozitári Euroclear, ktorý sídli v Bruseli. Okrem Belgicka sa kriticky sa k návrhu stavajú aj Slovensko, Česko, Maďarsko, Taliansko, Bulharsko či Malta. Napriek výhradám by mohol byť schválený kvalifikovanou väčšinou.
Reparačná pôžička navrhnutá pre Ukrajinu so sebou podľa de Wevera nesie právne, finančné a ekonomické riziká a neposkytuje žiadnu spoľahlivú záruku. Opäť zopakoval požiadavku Belgicka, aby sa na finančnom riziku návrhu podieľali všetky členské štáty EÚ. Podotkol tiež, že použitie zmrazených ruských aktív nemá obdobu.
