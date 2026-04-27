Návšteva britského kráľovského páru v USA sa zameria na obnovu vzťahov
Autor TASR
Londýn 27. apríla (TASR) - Cieľom návštevy britského kráľa Karola III. a kráľovnej Kamily v Spojených štátoch bude „obnovenie a oživenie jedinečného priateľstva“ medzi krajinami. Vo svojom vyjadrení to uviedol britský veľvyslanec vo Washingtone Christian Turner. Upozornila na to televízia BBC, píše TASR.
Kráľovský pár pricestuje do USA v pondelok. Štvordňová návšteva zdôrazní „spoločnú históriu, spoločné obete a spoločné hodnoty“ oboch krajín a ukáže, že vďaka tomuto partnerstvu sú obidva národy „bezpečnejšie, bohatšie a šťastnejšie“, vyhlásil Turner.
Počas návštevy sa kráľ s kráľovnou zúčastnia na podujatiach vo Washingtone, v New Yorku a vo Virgínii. Táto cesta podľa britského veľvyslanca ukáže, že „partnerstvo presahuje rámec súčasnej vlády“.
BBC zdôrazňuje, že návšteva prichádza v čase politického napätia medzi Londýnom a Washingtonom, a to najmä v súvislosti s kritikou prezidenta USA Donalda Trumpa, ktorý britského premiéra Keira Starmera obvinil z nedostatočnej podpory USA vo vojne na Blízkom východe.
Obaja lídri spolu v nedeľu podľa veľvyslanca hovorili a konanie návštevy potvrdili.
Vyvrátili tak obavy, že by sa cesta neuskutočnila v dôsledku streľby, ku ktorej došlo v noci na nedeľu na večeri pre novinárov vo Washingtone. Na podujatí sa zúčastnili aj poprední predstavitelia Bieleho domu, vrátane Trumpa či viceprezidenta J.D. Vancea. Buckinghamský palác ešte v nedeľu potvrdil, že štátna návšteva sa uskutoční podľa plánu.
V nedeľnom rozhovore pre televíziu CBS News vyjadril Trump v súvislosti s touto cestou radosť a vyhlásil, že britský kráľ bude v bezpečí, uvádza televízia Sky News. „Myslím si, že je to skvelé. Bude v úplnom bezpečí... Areál Bieleho domu je naozaj bezpečný,“ dodal prezident.
Poznamenal tiež, že americké úrady nezaznamenali žiadne náznaky, že by existovali ďalšie hrozby voči nemu alebo iným predstaviteľom USA.
