Čínsky minister obrany chce v Rusku posilniť vzťahy

Moskva 18. apríla (TASR) - Čínsky minister obrany Li Šang-fu v utorok uviedol, že cieľom jeho cesty do Moskvy je preukázať odhodlanosť Pekingu posilniť strategické vzťahy s Ruskom. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Počas stretnutia so svojím ruským náprotivkom Sergejom Šojgum Li uviedol, že chce preukázať pevné odhodlanie Pekingu "posilniť strategickú spoluprácu medzi ozbrojenými silami Číny a Ruska," uvádza ruské ministerstvo obrany vo vyhlásení.



Čínske ministerstvo obrany zase uviedlo, že tieto dve krajiny posunú vojenskú spoluprácu a obchod na ďalšiu úroveň.



Šojgu zároveň vyzval na rozvoj rusko-čínskych vzťahov, aby sa navzájom podporovali aj v záležitostiach týkajúci sa národnej bezpečnosti. "Je dôležité, že naše krajiny vnímajú prebiehajúce zmeny globálnej geopolitickej situácie rovnako," uviedol šéf ruského rezortu obrany.



Návšteva Liho v Rusku by mala trvať do stredy. Uskutočnila som po marcovej návšteve čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga v Moskve, kde sa stretol so šéfom Kremľa Vladimirom Putinom. Ich summit mal ukázať pevnú úniu Číny a Ruska voči Západu.



Čína sa síce vystupuje ako neutrálna strana v súvislosti s konfliktom na Ukrajine, no udržiava si blízke vzťahy s Ruskom.