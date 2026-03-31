Návšteva europoslancov má prispieť k stabilnejším vzťahom EÚ s Čínou
Autor TASR
Peking 31. marca (TASR) - Peking vníma tohtotýždňovú návštevu delegácie poslancov Európskeho parlamentu (EP) ako príležitosť na prehĺbenie porozumenia a poznania Číny zo strany Európskej únie. Stretnutia by mali prispieť k rozvoju zdravých a stabilných vzťahov, uviedla v utorok hovorkyňa čínskeho ministerstva zahraničných vecí Mao Ning. TASR o tom píše podľa správy agentúry Reuters.
„Veríme, že táto návšteva prispeje k výmene skúseností a spolupráci medzi zákonodarnými orgánmi,“ doplnila hovorkyňa. Deväťčlenná delegácia EP navštívi od 31. marca do 2. apríla Šanghaj a Peking. Ide o prvú cestu europoslancov do tejto východoázijskej krajiny po ôsmich rokoch. Zameria sa na sektor inovatívnych technológií, dominantné postavenie Číny v oblasti elektronického obchodu a dodržiavanie pravidiel EÚ v praxi. Delegáciu povedie predsedníčka Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO) Anna Cavazziniová.
Portál Politico v piatok informoval, že europoslanci boli požiadaní, aby si na cestu nebrali svoje osobné telefóny. Obavy z čínskej kybernetickej špionáže v posledných rokoch narastajú, keďže úrady odhaľujú stále viac útokov čínskych štátom podporovaných hackerských skupín na európske vlády aj súkromný sektor.
Hovorkyňa EP uviedla, že „boli prijaté všetky potrebné preventívne opatrenia na zaistenie bezpečnosti a ochrany poslancov a zamestnancov EP počas služobných ciest“. Doplnila, že europoslanci absolvovali potrebné školenia a dostali podporu v oblasti bezpečnosti.
