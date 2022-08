Návšteva MAAE v záporožskej elektrárni je naplánovaná na jeden deň

Kyjev 31. augusta (TASR) - Plánovaná návšteva tímu Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) v Ruskom obsadenej Záporožskej atómovej elektrárni na juhu Ukrajiny má trvať len jeden deň. Podľa ruskej agentúry Interfax to oznámil Jevhen Balyckyj, šéf proruskej správy Záporožskej oblasti, ktorého do funkcie dosadila ruská armáda. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Balyckyj uviedol, že od návštevy tímu MAAE veľa neočakáva. Inšpektori podľa neho musia v priebehu jedného dňa obhliadnuť prevádzku elektrárne.



Záporožskú atómovú elektráreň obsadili už v prvých týždňoch invázie ruské vojská, jej prevádzku však naďalej uskutočňujú ukrajinskí pracovníci. Toto zariadenie sa odvtedy nachádza na frontovej línii. Rusko a Ukrajina sa v posledných týždňoch navzájom obviňujú z ostreľovania jadrovej elektrárne, čo vyvoláva obavy z možného úniku radiácie.



Tím inšpektorov MAAE pricestoval do Kyjeva v utorok. V Záporožskej atómovej elektrárni má byť od stredy do soboty. Kremeľ označil misiu MAAE za "nevyhnutnú"; zároveň však vylúčil stiahnutie svojich vojakov z elektrárne.