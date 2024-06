Česko: Návšteva Pellegriniho bude príležitosťou nastaviť komunikáciu

Praha 25. júna (TASR) - Stredajšia návšteva slovenského prezidenta Petra Pellegriniho v Česku bude podľa Pražského hradu príležitosťou, ako medzi prezidentmi nastaviť otvorenú komunikáciu a predísť tak komplikáciám, ktoré nie sú v záujme ani jednej strany. Mala by tiež potvrdiť, že česko-slovenské vzťahy zostávajú výnimočné, uviedol v utorok zahraničný odbor českej Kancelárie prezidenta republiky (KPR), informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.



Pavlova kancelária podotkla, že základ vzájomných vzťahov zostáva nedotknutý aj napriek nesúladu v niektorých zásadných zahranično-politických otázkach. Pražský hrad sa podľa KPR bude snažiť s Pellegriniho kanceláriou nadviazať čo najbližšie vzťahy.



Okrem vývoja situácie na Slovensku poznamenanom atentátom na premiéra Roberta Fica budú prezidenti hovoriť najmä o posilňovaní bilaterálnej spolupráce. Hovoriť by mohli aj o spolupráci krajín v hospodárskej oblasti, napríklad v energetike, kde je podľa Pražského hradu mnoho príležitostí na spoluprácu.



V zahranično-politickej oblasti bude témou rokovania nadchádzajúci summit NATO vo Washingtone, spolupráca pri zaisťovaní obrany, ruská agresia proti Ukrajine či situácia na Blízkom východe.



Pellegrini v stredu príde do ČR na svoju prvú zahraničnú cestu vo funkcii hlavy štátu. Dopoludnia ho na Pražskom hrade príjme český prezident Petr Pavel, popoludní sa stretne s premiérom Petrom Fialom a tiež s vedením oboch komôr parlamentu.











(spravodajkyňa TASR Barbora Vizváryová)