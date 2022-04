Návšteva prezidentov v Kyjeve:Duda nazval vojnu na Ukrajine terorizmom

Kyjev 13. apríla (TASR) - Poľský prezident Andrzej Duda v stredu nazval vojnu na Ukrajine terorizmom. Zároveň zdôraznil, že všetci vojaci, ktorí spáchali vojnové zločiny, ale aj ich nadriadení, musia byť postavení pred súd. Informovala o tom agentúra Reuters.



"Toto nie je vojna, to je terorizmus," povedal Duda počas tlačovej konferencie v Kyjeve po boku ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského a troch lídrov pobaltských štátov.



Prezidenti Poľska, Litvy, Lotyšska a Estónska v stredu navštívili Kyjev, aby Ukrajincom vyjadrili podporu. Počas dňa navštívili aj mesto Boroďanka severozápadne od Kyjeva, kde si na vlastné oči pozreli skazu, ktorú po sebe zanechali ruské sily. Podľa Zelenského je v Boroďanke situácia ešte "oveľa strašnejšia" než v neďalekej Buči, kde po odsune ruských vojakov našli masové hrozby a mŕtve telá ležiace v uliciach. Rusko odmietlo obvinenia, že jeho vojaci spáchali na Ukrajine vojnové zločiny. Moskva tvrdí, že ide o falošné správy.



"Návštevou sme chceli vyslať silné posolstvo o politickej podpore a vojenskej pomoci," povedal na spoločnej tlačovej konferencii litovský prezident Gitanas Nauséda.



"Brutálne vojnové zločiny spáchané ruskou armádou nezostanú nepotrestané," dodal Nauséda s tým, že v Boroďanke videli dôkazy o zverstvách.



Agentúra DPA pripomenula, že zábery zo zničených miest vyvolali medzinárodné zdesenie. Estónsky prezident Alar Karis situáciu v meste opísal ako zlo, ktoré "zanechalo svoju stopu smrteľnej skazy". Lotyšský prezident Egils Levits vyzval na plán obnovy pre Ukrajinu.



Prezidenti pobaltských štátov navštívili Ukrajinu na základe iniciatívy Andrzeja Dudu. Do Kyjeva s nimi chcel cestovať aj nemecký prezident Frank-Walter Steinmeier. Návštevu napokon odriekol, pretože nebol podľa vlastných slov vítaný. Volodymyr Zelenskyj v stredu vyhlásil, že ho nemecký prezident ani jeho úrad oficiálne ohľadom návštevy neoslovili. Steinmeier mal ako minister zahraničných vecí v dvoch kabinetoch niekdajšej nemeckej kancelárky Angely Merkelovej úzke kontakty so šéfom ruskej diplomacie Sergejom Lavrovom.