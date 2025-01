Návšteva Trumpovho splnomocnenca v Kyjeve sa odkladá, potvrdil Sybiha

Kyjev 7. januára (TASR) - Návšteva Kyjeva zo strany Keitha Kellogga, osobitného splnomocnenca zvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa pre Ukrajinu a Rusko, sa odkladá. Agentúra Reuters napísala, že sa mala uskutočniť začiatkom januára, avšak jej odklad v utorok potvrdil ukrajinský minister zahraničných vecí Andrij Sybiha, píše TASR.



Kellogg, ktorý je uznávaný trojhviezdičkový generál vo výslužbe a dlhoročný Trumpov poradca v otázkach obrany, sa mal v Kyjeve stretnúť s ukrajinskými predstaviteľmi. Jeho tím tiež pripravoval schôdzky s činiteľmi v ďalších európskych štátov vrátane Talianska a Francúzska.



Nemenované zdroje už v pondelok uviedli, že cesta do Kyjeva, ktorá mala byť prvou zo strany predstaviteľov nadchádzajúcej Trumpovej administratívy do Kyjeva od prezidentských volieb 5. novembra, sa odložila.



Teraz sa podľa Reuters očakáva, že Kellogg navštívi Ukrajinu až po Trumpovej inaugurácii, ktorá je naplánovaná na 20. januára. Podľa zdrojov ale zatiaľ nebol stanovený žiadny dátum.



Bezprostredne nebolo jasné, prečo Kellogg návštevu odkladá. Ukrajinský minister Sybiha je presvedčený, že schôdzka sa uskutoční, termín ale zatiaľ stanovený nebol.



"Sme v kontakte, aby sme jasne definovali časový harmonogram jeho organizácie a zabezpečili, aby stretnutie malo čo najväčší význam," uviedol Sybiha.



Agentúra AP píše, že návrat Trumpa do Bieleho domu vnáša ďalšiu mieru neistoty do vývoja takmer tri roky trvajúcej vojny na Ukrajine. Ukrajina sa totiž spolieha na vojenskú pomoc Západu a predovšetkým od Spojených štátov. Rozsah doterajšej americkej pomoci však Trump kritizuje a trvá na tom, že vojnu dokáže rýchlo ukončiť. Zatiaľ ale nevysvetlil, ako by to dosiahol.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v snahe zachovať podporu zo strany budúceho prezidenta USA nedávno vyzdvihol Trumpovu "silu a nepredvídateľnosť" a vyhlásil, že tieto črty by mohli pomôcť ukončiť vojnu v prospech Kyjeva.