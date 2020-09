Návštevníci pohostinstiev vo Viedni sa budú musieť povinne registrovať

Viedeň 24. septembra (TASR) - Rakúske hlavné mesto Viedeň vydalo nariadenie o povinnej registrácii návštevníkov stravovacích a pohostinských zariadení. Cieľom tohto opatrenia je uľahčiť vyhľadanie kontaktných osôb v prípade výskytu koronavírusovej infekcie v konkrétnom podniku, uviedol vo štvrtok v rozhovore pre agentúru APA starosta Viedne Michael Ludwig.



Nariadenie nadobudne účinnosť už v pondelok a bude platiť zatiaľ do konca tohto roka. Príslušný formulár sa ešte pripravuje.



Formuláre, do ktorých sa budú hostia zapisovať, musia prevádzkovatelia uchovávať štyri týždne. Ochrana osobných údajov je podľa Ludwiga zaručená, pretože úrady sú oprávnené do nich nazrieť iba v prípade výskytu infekcie.



Podnikateľom, ktorí odmietnu vo svojich prevádzkach umiestniť tlačivá, hrozia pokuty.



Starosta Viedne v rozhovore APA takisto zdôraznil, že nechce nasledovať príklad niektorých spolkových krajín a nariadiť zatvorenie podnikov už o 22. hodine. Podľa neho by sa tým zvýšilo riziko, že ľudia sa presunú na nelegálne večierky alebo budú v oslavách pokračovať vo veľkom počte doma.