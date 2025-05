Návštevníci poškodzujú mincami v trhlinách Obrov chodník

Londýn 29. mája (TASR) - Turisti poškodzujú prírodný čadičový útvar Obrov chodník v Severnom Írsku, pretože do skalných puklín vkladajú mince. Ich korózia zafarbuje skaly a prispieva k erózii. Charitatívna organizácia National Trust ako správca pamiatky UNESCO preto vyzvala návštevníkov, aby už nepokračovali v tejto tradícii. TASR o tom píše podľa denníka The Guardian.



„Naliehavo žiadame ľudí, aby s touto praxou prestali a nezanechali po sebe žiadne stopy, aby tento prírodný zázrak zostal výnimočný aj pre budúce generácie,“ povedal pracovník pre ochranu prírody v National Trust Cliff Henry.



Obrov chodník leží v severoírskom grófstve Aldrim a v minulom roku prilákal 648.000 návštevníkov. Podľa správy Britského geologického prieskumu mince z celého sveta, zakliesnené v škárach a trhlinách ako symboly návštev, esteticky aj fyzicky poškodzujú čadičovú prírodnú pamiatku.



„Mince hrdzavejú a rozťahujú sa na trojnásobok pôvodnej hrúbky, čo vytvára obrovský tlak na okolitú horninu a spôsobuje jej rozpad. Nevzhľadné pruhy oxidov medi, niklu a železa tiež zafarbujú kamene v miestach, kde mince korodujú,“ povedal Henry. „Mince tu rýchlejšie korodujú, pretože sú často namočené v slanej vode, a ich rýchlejší rozklad vyvoláva zmes kovov,“ dodal.



National Trust najal špecialistov na ochranu kameňov, aby skúšobne odstránili mince bez spôsobenia ďalších škôd na desiatich testovacích miestach. Pokus bol úspešný a odstránenie zostávajúcich mincí bude stáť odhadom 30.000 libier.



Obrov chodník vznikol pred 50 až 60 miliónmi rokov, keď roztavený čadič vybuchol cez kriedové vrstvy a vytvoril lávové jazero. Jeho postupným ochladzovaním sa vytvorilo zhruba 40.000 šesťuholníkových stĺpov, ktoré vystupujú z mora.



Podľa legendy ich dal postaviť írsky obor Finn McCool, aby sa cez more dostal do Škótska na súboj s rivalom Benandonnerom.