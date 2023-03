Návštevu kráľa Karola III. vo Francúzsku odložili z dôvodu protestov

Paríž 24. marca (TASR) - Plánovanú štátnu návštevu britského kráľa Karola III. vo Francúzsku odložili z dôvodu násilných protestov proti dôchodkovej reforme v tejto krajine. Oznámila to v piatok kancelária francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona. TASR správu prevzala z agentúr AP a AFP.



Elizejský palác vo vyhlásení uviedol, že francúzska a britská vláda prijali rozhodnutie o odložení návštevy spoločne po piatkovom telefonáte Karola III. a Macrona. Nový termín návštevy majú oznámiť čo najskôr.



Karol III. a jeho manželka Kamila mali byť vo Francúzsku od nedele 26. marca do stredy 29. marca. Išlo by o prvú Karolovu návštevu Francúzska od jeho nástupu na trón v septembri 2022.



Obyvatelia Francúzska v posledných týždňoch vyjadrujú v uliciach miest nespokojnosť s dôchodkovou reformou, ktorú francúzska vláda schválila minulý týždeň bez hlasovania v dolnej komore parlamentu.



Francúzsky minister vnútra Gérald Darmanin v piatok uviedol, že úrady počas štvrtkových protestov zadržali 457 ľudí. Zranenia utrpelo 441 príslušníkov bezpečnostných zložiek. V uliciach Paríža počas zatiaľ najnásilnejších demonštrácií proti zvýšeniu veku odchodu do dôchodku zapálili 903 požiarov. V Bordeaux na juhozápade krajiny zapálili demonštranti vchod radnice, ktorú mal navštíviť britský kráľ.