Návštevu USA označil Bejrút za pozitívnu, diskutovali o juhu krajiny

Bejrút 5. apríla (TASR) - Návšteva americkej zástupkyne osobitného veľvyslanca pre Blízky východ Morgan Ortagusovej v Libanone bola podľa vysokopostavených libanonských predstaviteľov konštruktívna. Zamerala sa na otázku južného Libanonu, kde prebiehajú útoky medzi Izraelom a militantným hnutím Hizballáh. TASR o tom píše podľa správy agentúry AFP.



Libanonský prezident Džúzíf Awn s Ortagusovou diskutovali o „južnom Libanone, práci medzinárodného monitorovacieho výboru a stiahnutí Izraela“ z územia krajiny, uvádza sa vo vyhlásení prezidenta. Úrad libanonského premiéra Nawáfa Saláma rozhovory označil za „pozitívne“.



Druhá návšteva Ortagusovej v Libanone od jej nástupu do funkcie prichádza v čase, keď sa Izrael a Hizballáh aj napriek prímeriu z 27. novembra obviňujú zo vzájomných útokov. Izraelské jednotky sa mali z Libanonu stiahnuť vo februári, no zostali na piatich strategických miestach na juhu krajiny.



Ortagusová a Salám diskutovali o implementácii rezolúcie Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov (OSN) č. 1701, ktorá sa stala základom novembrového prímeria, uviedol úrad premiéra. V rezolúcii sa uvádza, že libanonské jednotky a mierové sily OSN by mali byť jedinými silami v južnom Libanone, a vyzýva na odzbrojenie všetkých neštátnych ozbrojených skupín.



Americká veľvyslankyňa sa v sobotu stretla aj s predsedom libanonského parlamentu Nabíhom Barrím a veliteľom armády Rodolphom Hajkalom.



Spojené štáty predsedajú výboru - ktorého členom je aj Francúzsko - a ktorého úlohou je dohliadať na prímerie v krajine. Minulý mesiac Ortagusová pre libanonskú televíziu Al Jadeed povedala, že USA a Francúzsko vytvorili pracovné skupiny, ktoré sa budú zaoberať hraničnými spormi medzi oboma krajinami, ako aj pretrvávajúcou prítomnosťou Izraela na juhu Libanonu. „Chceme konečne dosiahnuť politické riešenie hraničných sporov,“ vyhlásila vtedy Ortagusová.