Návštevu v Iraku pápež ukončil omšou pod holým nebom v meste Arbíl

Na archívnej snímke pápež František počas stretnutia s kresťanskou komunitou v meste Karakoš 7. marca 2021. Foto: TASR/AP

Arbíl 7. marca (TASR) - Tisíce ľudí zaplnili v nedeľu športový štadión Fransa Harírího v meste Arbíl na severe Iraku, aby sa tam zúčastnili na omši pod holým nebom celebrovanej pápežom Františkom.Táto omša bola vyvrcholením pápežovej návštevy v Iraku. V záverečnom príhovore uistil, že si Irak "". Uviedol, že počas stretnutí v Iraku "".Vo svojej kázni pred tým pápež pripomenul, že v Iraku veľa ľudí "". Dodal, že "". Podľa pápeža však "": vedie ľudí k tomu, aby "".Pápež v kázni tiež apeloval, aby sa ľudia prestali usilovať o pomstu, ktorá ich "", a vyzval, aby sa stali šíriteľmi evanjelia a "" nových pomerov.Ocenil zároveň, že cirkev v Iraku "". Dodal, že mnohí z irackých kresťanov ponúkli pomoc chudobným a trpiacim, preto je presvedčený, že "".Pre Vatikán je trvalá prítomnosť kresťanov v Iraku nevyhnutná na udržanie živých spoločenstiev viery, ktoré tam existujú od Ježišových čias. Populácia kresťanov sa pred inváziou pod vedením USA v roku 2003, ktorá uvrhla krajinu do chaosu, zmenšila z približne 1,5 milióna na dnešných iba pár stotisíc.Štadión v prevažne kurdskom meste Arbíl, kde sa omša konala, je pomenovaný po zavraždenom asýrsko-kurdskom politikovi Fransovi Harírím a obvykle má kapacitu 30.000 ľudí. Organizátori však počet prítomných výrazne obmedzili v obave z rozšírenia koronavírusu SARS-CoV-2.Irak totiž za posledný mesiac zaznamenal až trojnásobný nárast počtu nakazených, medzi ktorými je aj apoštolský nuncius Mitja Leskovar. Ten zostal v karanténe a pápežom sa počas jeho návštevy v Iraku nestretol.Väčšina ľudí i duchovných zhromaždených na štadióne síce dodržiavala predpísané rozstupy, ale veľká časť z nich nemala nos a ústa prekryté rúškom či respirátorom, podotkla agentúra AFP.Obrady sa konali pri oltári so sochou Panny Márie, ktorá bola zrekonštruovaná po tom, čo jej islamistickí extrémisti odsekli hlavu a ruky, informovala AP.Sochu previezli do Arbílu z kostola v starobylom asýrskom meste Keramlis vzdialenom necelých 30 kilometrov juhovýchodne od Mósulu, ktoré v auguste roku 2014 pripadlo Islamskému štátu.K obsadeniu tohto mesta došlo dva mesiace po tom, čo extrémisti dobyli Mósul a jeho okolie, odkiaľ väčšina obyvateľov utiekla. V Keramlise islamisti zničili interiér Kostola svätého Addaja a sťali hlavu sochy Madony.Pápež František sa z Arbílu presunul do Bagdadu, kde strávi noc na apoštolskej nunciatúre. Do Ríma odcestuje v pondelok ráno.