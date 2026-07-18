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Návštevu veľvyslanca USA Fertittu v Benátkach sprevádzajú protesty
Príslušníci poriadkových síl niektorých aktivistov pomocou ochranných štítov vytlačili z priestoru pred plavidlom po tom, ako odmietli zastať.
Autor TASR
Benátky 18. júla (TASR) – Niekoľko stoviek demonštrantov protestovalo v piatok v Benátkach proti návšteve amerického miliardára a veľvyslanca USA Tilmana Fertittu, ktorého luxusná jachta zakotvila v zálive pri Námestí svätého Marka. Zastávka v Benátkach je súčasťou Fertittovej plavby pozdĺž talianskeho pobrežia nazvanej Coastal Diplomacy 250, ktorá pripomína 250. výročie nezávislosti Spojených štátov, informovala v noci na sobotu agentúra AP.
Miestni aktivisti označili jeho návštevu za neželanú ukážku amerického bohatstva a vplyvu v čase, keď mnohí Taliani vnímajú kroky administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa ako narúšanie medzinárodného poriadku vytvoreného po druhej svetovej vojne.
Demonštranti mali počas protestu v rukách nafukovacie plážové hračky a lopty, ako aj transparenty s nápismi „Venezia non si USA“ (slovná hračka v zmysle „Benátky sa nepoužívajú“), „Make America Read Again“ a „Oligarch in saor“, čo je odkaz na tradičné benátske jedlo zo sardiniek sarde in saor.
Keď sa demonštranti pokúsili priblížiť ku kotvisku jachty, zasiahla polícia. Príslušníci poriadkových síl niektorých aktivistov pomocou ochranných štítov vytlačili z priestoru pred plavidlom po tom, ako odmietli zastať. Po krátkom incidente protestujúci kričali „Hanba!“ na adresu veľvyslanca, primátora mesta aj polície.
Fertitta v súvislosti s protestom vydal krátke vyhlásenie, v ktorom podporil právo na demonštrácie. „Mám rád Talianov, my Američania rešpektujeme slobodu prejavu a právo na pokojný protest. Coastal Diplomacy oslavuje vznik našej krajiny a tieto základné práva,“ uviedol.
Cesta s názvom Coastal Diplomacy 250 zahŕňa zastávky v 13 talianskych pobrežných regiónoch a podľa Fertittu má oslavovať „našu spoločnú históriu, naše hospodárske partnerstvo a kultúrne väzby, ktoré robia vzťahy medzi Spojenými štátmi a Talianskom takými výnimočnými“.
Nie je známe, s kým sa Fertitta počas pobytu v Benátkach stretne. V sobotu by sa však mal zúčastniť na známom festivale Redentore, ktorý pripomína koniec morovej epidémie v roku 1576 a vrcholí ohňostrojom nad zálivom pri Námestí svätého Marka.
Fertitta už v rámci svojej cesty navštívil sicílske prístavné mesto Cefal, kde má jeho rodina korene siahajúce do roku 1566, a v Palerme sa stretol s guvernérom Sicílie. Ďalšou zastávkou bol kalábrijský prístav Le Castella, následne sa vydal na plavbu popri pobreží Apúlie a Jadranu smerom k Benátkam.
Fertitta, majiteľ spoločnosti Fertitta Entertainment, nastúpil do funkcie veľvyslanca USA v Taliansku v roku 2025. Majetok získal najmä v odvetví pohostinstva vrátane reštaurácií, hotelov a kasín. Vlastní tiež basketbalový klub NBA Houston Rockets. Podľa oficiálneho životopisu má jeho majetok hodnotu 11,3 miliardy dolárov a časopis Forbes ho zaraďuje medzi 100 najbohatších Američanov.
Fertitta nastúpil do funkcie veľvyslanca v čase ochladzovania vzťahov medzi talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou a prezidentom Trumpom, ktorí boli predtým považovaní za blízkych spojencov. AP poukázala na to, že Meloniová sa v tejto situácii nezúčastnila na oslavách 250. výročia nezávislosti USA na americkom veľvyslanectve v Ríme.
Miestni aktivisti označili jeho návštevu za neželanú ukážku amerického bohatstva a vplyvu v čase, keď mnohí Taliani vnímajú kroky administratívy prezidenta USA Donalda Trumpa ako narúšanie medzinárodného poriadku vytvoreného po druhej svetovej vojne.
Demonštranti mali počas protestu v rukách nafukovacie plážové hračky a lopty, ako aj transparenty s nápismi „Venezia non si USA“ (slovná hračka v zmysle „Benátky sa nepoužívajú“), „Make America Read Again“ a „Oligarch in saor“, čo je odkaz na tradičné benátske jedlo zo sardiniek sarde in saor.
Keď sa demonštranti pokúsili priblížiť ku kotvisku jachty, zasiahla polícia. Príslušníci poriadkových síl niektorých aktivistov pomocou ochranných štítov vytlačili z priestoru pred plavidlom po tom, ako odmietli zastať. Po krátkom incidente protestujúci kričali „Hanba!“ na adresu veľvyslanca, primátora mesta aj polície.
Fertitta v súvislosti s protestom vydal krátke vyhlásenie, v ktorom podporil právo na demonštrácie. „Mám rád Talianov, my Američania rešpektujeme slobodu prejavu a právo na pokojný protest. Coastal Diplomacy oslavuje vznik našej krajiny a tieto základné práva,“ uviedol.
Cesta s názvom Coastal Diplomacy 250 zahŕňa zastávky v 13 talianskych pobrežných regiónoch a podľa Fertittu má oslavovať „našu spoločnú históriu, naše hospodárske partnerstvo a kultúrne väzby, ktoré robia vzťahy medzi Spojenými štátmi a Talianskom takými výnimočnými“.
Nie je známe, s kým sa Fertitta počas pobytu v Benátkach stretne. V sobotu by sa však mal zúčastniť na známom festivale Redentore, ktorý pripomína koniec morovej epidémie v roku 1576 a vrcholí ohňostrojom nad zálivom pri Námestí svätého Marka.
Fertitta už v rámci svojej cesty navštívil sicílske prístavné mesto Cefal, kde má jeho rodina korene siahajúce do roku 1566, a v Palerme sa stretol s guvernérom Sicílie. Ďalšou zastávkou bol kalábrijský prístav Le Castella, následne sa vydal na plavbu popri pobreží Apúlie a Jadranu smerom k Benátkam.
Fertitta, majiteľ spoločnosti Fertitta Entertainment, nastúpil do funkcie veľvyslanca USA v Taliansku v roku 2025. Majetok získal najmä v odvetví pohostinstva vrátane reštaurácií, hotelov a kasín. Vlastní tiež basketbalový klub NBA Houston Rockets. Podľa oficiálneho životopisu má jeho majetok hodnotu 11,3 miliardy dolárov a časopis Forbes ho zaraďuje medzi 100 najbohatších Američanov.
Fertitta nastúpil do funkcie veľvyslanca v čase ochladzovania vzťahov medzi talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou a prezidentom Trumpom, ktorí boli predtým považovaní za blízkych spojencov. AP poukázala na to, že Meloniová sa v tejto situácii nezúčastnila na oslavách 250. výročia nezávislosti USA na americkom veľvyslanectve v Ríme.