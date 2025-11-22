< sekcia Zahraničie
Nawrocki: Akýkoľvek mierový plán musí byť akceptovaný Ukrajinou
Medializovaný návrh 28-bodového mierového plánu predpokladá, že Ukrajina odstúpi Rusku celý Donbas.
Autor TASR
Varšava 22. novembra (TASR) - Akýkoľvek mierový plán pre Ukrajinu musí byť prijatý zo strany Kyjeva, uviedol v sobotu poľský prezident Karol Nawrocki. TASR o tom informuje podľa správ agentúr PAP a Reuters.
Vyjadrenia Nawrockého prišli po tom, čo USA ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému naznačili, že Ukrajina musí akceptovať Spojenými štátmi navrhovaný plán na ukončenie jej konfliktu s Ruskom.
Medializovaný návrh 28-bodového mierového plánu predpokladá, že Ukrajina odstúpi Rusku celý Donbas a zaviaže sa, že jej armáda bude mať maximálne 600.000 príslušníkov a že nikdy nevstúpi do NATO, zatiaľ čo Rusko bude opäť prijaté do skupiny G8 a zmiernia sa sankcie uvalené na Moskvu za inváziu na Ukrajinu.
„Bola to Ukrajina, ktorá sa stala obeťou Putinovej zločineckej agresie a sú to Ukrajinci s podporou Spojených štátov a krajín EÚ, ktorí musia mať v mierových rozhovoroch rozhodujúci hlas,“ napísal Nawrocki v piatok večer na platforme X s odkazom na ruského prezidenta Vladimira Putina.
„Cenou za mier nemôže byť v žiadnom prípade dosiahnutie strategických cieľov agresorom a agresorom bola a zostáva Ruská federácia,“ dodal poľský prezident s tým, že „akékoľvek dohody týkajúce sa mieru a bezpečnosti v Európe možno dosiahnuť len za účasti všetkých zainteresovaných strán“.
Nawrockého vyjadrenia sú podľa agentúry PAP zriedkavým príkladom jeho nesúhlasu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý dal Ukrajine čas do štvrtka, aby tento návrh prijala, inak bude čeliť následkom.
Vyjadrenia Nawrockého prišli po tom, čo USA ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému naznačili, že Ukrajina musí akceptovať Spojenými štátmi navrhovaný plán na ukončenie jej konfliktu s Ruskom.
Medializovaný návrh 28-bodového mierového plánu predpokladá, že Ukrajina odstúpi Rusku celý Donbas a zaviaže sa, že jej armáda bude mať maximálne 600.000 príslušníkov a že nikdy nevstúpi do NATO, zatiaľ čo Rusko bude opäť prijaté do skupiny G8 a zmiernia sa sankcie uvalené na Moskvu za inváziu na Ukrajinu.
„Bola to Ukrajina, ktorá sa stala obeťou Putinovej zločineckej agresie a sú to Ukrajinci s podporou Spojených štátov a krajín EÚ, ktorí musia mať v mierových rozhovoroch rozhodujúci hlas,“ napísal Nawrocki v piatok večer na platforme X s odkazom na ruského prezidenta Vladimira Putina.
„Cenou za mier nemôže byť v žiadnom prípade dosiahnutie strategických cieľov agresorom a agresorom bola a zostáva Ruská federácia,“ dodal poľský prezident s tým, že „akékoľvek dohody týkajúce sa mieru a bezpečnosti v Európe možno dosiahnuť len za účasti všetkých zainteresovaných strán“.
Nawrockého vyjadrenia sú podľa agentúry PAP zriedkavým príkladom jeho nesúhlasu s americkým prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý dal Ukrajine čas do štvrtka, aby tento návrh prijala, inak bude čeliť následkom.