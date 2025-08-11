< sekcia Zahraničie
Nawrocki bude v Bielom dome rokovať o Ukrajine a vojakoch USA v Poľsku
Podľa šéfa prezidentskej kancelárie Pawla Szefernakera pôjde o prvú významnú zahraničnú cestu poľského prezidenta.
Autor TASR
Varšava 11. augusta (TASR) - Počas nadchádzajúceho stretnutia s americkým prezidentom Donaldom Trumpom bude poľský prezident Karol Nawrocki rokovať o bezpečnostných otázkach, vzťahoch s Ukrajinou a o umiestnení amerických vojakov v Poľsku. V rozhovore pre agentúru PAP to v pondelok povedal hovorca poľského prezidenta Rafal Leškiewicz, informuje varšavský spravodajca TASR.
Trump pozval Nawrockého na oficiálne pracovné stretnutie do Bieleho domu 3. septembra v gratulačnom liste, ktorý mu odovzdal v deň inaugurácie. Podľa šéfa prezidentskej kancelárie Pawla Szefernakera pôjde o prvú významnú zahraničnú cestu poľského prezidenta.
Leškiewicz uviedol, že návšteva je výsledkom skorších dohôd. Pripomenul, že ešte ako novozvolený prezident telefonoval Nawrocki s Trumpom, pričom počas rozhovoru dostal pozvanie do USA. „To je mimoriadne dôležité, pretože sme na jednej strane východnou hranicou NATO, no zároveň významným hospodárskym aj politickým partnerom Ukrajiny,“ zdôraznil hovorca.
Témy rozhovorov majú zahŕňať aj prítomnosť amerických vojakov na poľskom území. Leškiewicz nevylúčil, že na ceste do USA by prezident mohol navštíviť aj Vatikán. Podľa neho sa momentálne pripravuje harmonogram prvých zahraničných ciest, pričom už je potvrdená účasť Nawrockého na 80. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN.
