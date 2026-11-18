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Nawrocki daroval Trumpovi kreslo zdobené jantárom
O existencii daru nevedeli ani niektorí zamestnanci poľského veľvyslanectva vo Washingtone.
Autor TASR
Varšava 18. novembra (TASR) - Poľský prezident Karol Nawrocki daroval v júni americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi dubové kreslo bohato zdobené jantárom a americkými a poľskými symbolmi. O existencii daru nevedeli ani niektorí zamestnanci poľského veľvyslanectva vo Washingtone. Zistil to portál TVN24+, informuje varšavský spravodajca TASR podľa denníka Rzeczpospolita.
Autorom bol remeselník Lucjan Myrta a kreslo bolo druhým poľským darom odovzdaným Trumpovi počas slávností vo Washingtone pri príležitosti 250. výročia podpísania Deklarácie nezávislosti USA a jeho 80. narodenín. Oficiálnym darom bola mramorová tabuľa pripomínajúca Tadeusza Košciuszka a Kazimiera Pulaského a určená pre plánovaný víťazný oblúk.
Myrta uviedol, že podobné kreslo vyrobil už v roku 2018 na objednávku kancelárie vtedajšieho prezidenta Andrzeja Dudu. Malo sa dostať k Trumpovi počas jeho prvého funkčného obdobia, k odovzdaniu však nedošlo. Pred júnovou návštevou sa naňho kancelária opäť obrátila. „Súhlasil som s tým, že mi preplatia len minimálne náklady,“ povedal Myrta, ale hodnotu nezverejnil.
Šéf prezidentského Úradu pre medzinárodnú politiku Marcin Przydacz potvrdil odovzdanie kresla a uviedol, že dar na Trumpa urobil dojem. Vysvetlil, že na rozdiel od oficiálnej mramorovej tabule mal osobný charakter.
Podľa zdroja TVN24+ z ministerstva zahraničných vecí, o darčeku nevedeli ani zamestnanci poľského veľvyslanectva vo Washingtone zodpovední za logistiku návštevy. „Táto informácia bola pred nami utajená. Dostali sa k nám len informácie o nejakom veľkom predmete, ktorý sa prepravoval. Kolovali povesti o zlatom tróne,“ povedal zdroj.
Zamestnanec kancelárie prezidenta zodpovedný za protokol oslovený TVN24+ dar označil za trochu gýčový, ale vzhľadom na obdarovaného vhodne zvolený. Iný bývalý úradník zdôraznil, že štátne dary majú byť zdokumentované, stretnutie prezidentov však malo neoficiálny charakter a takýto dar mohol pomôcť pri budovaní dobrých vzťahov.
Americké predpisy ukladajú štátnym predstaviteľom, vrátane prezidenta, povinnosť hlásiť dary prijaté od zahraničných predstaviteľov. Ak si ich chcú ponechať, môžu ich odkúpiť po stanovení hodnoty. Biely dom na otázky TVN24+ neodpovedal.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Autorom bol remeselník Lucjan Myrta a kreslo bolo druhým poľským darom odovzdaným Trumpovi počas slávností vo Washingtone pri príležitosti 250. výročia podpísania Deklarácie nezávislosti USA a jeho 80. narodenín. Oficiálnym darom bola mramorová tabuľa pripomínajúca Tadeusza Košciuszka a Kazimiera Pulaského a určená pre plánovaný víťazný oblúk.
Myrta uviedol, že podobné kreslo vyrobil už v roku 2018 na objednávku kancelárie vtedajšieho prezidenta Andrzeja Dudu. Malo sa dostať k Trumpovi počas jeho prvého funkčného obdobia, k odovzdaniu však nedošlo. Pred júnovou návštevou sa naňho kancelária opäť obrátila. „Súhlasil som s tým, že mi preplatia len minimálne náklady,“ povedal Myrta, ale hodnotu nezverejnil.
Šéf prezidentského Úradu pre medzinárodnú politiku Marcin Przydacz potvrdil odovzdanie kresla a uviedol, že dar na Trumpa urobil dojem. Vysvetlil, že na rozdiel od oficiálnej mramorovej tabule mal osobný charakter.
Podľa zdroja TVN24+ z ministerstva zahraničných vecí, o darčeku nevedeli ani zamestnanci poľského veľvyslanectva vo Washingtone zodpovední za logistiku návštevy. „Táto informácia bola pred nami utajená. Dostali sa k nám len informácie o nejakom veľkom predmete, ktorý sa prepravoval. Kolovali povesti o zlatom tróne,“ povedal zdroj.
Zamestnanec kancelárie prezidenta zodpovedný za protokol oslovený TVN24+ dar označil za trochu gýčový, ale vzhľadom na obdarovaného vhodne zvolený. Iný bývalý úradník zdôraznil, že štátne dary majú byť zdokumentované, stretnutie prezidentov však malo neoficiálny charakter a takýto dar mohol pomôcť pri budovaní dobrých vzťahov.
Americké predpisy ukladajú štátnym predstaviteľom, vrátane prezidenta, povinnosť hlásiť dary prijaté od zahraničných predstaviteľov. Ak si ich chcú ponechať, môžu ich odkúpiť po stanovení hodnoty. Biely dom na otázky TVN24+ neodpovedal.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)