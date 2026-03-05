< sekcia Zahraničie
Nawrocki: K európskemu programu SAFE máme poľskú alternatívu
Nawrocki uviedol, že realizácia ním navrhovaného mechanizmu si vyžaduje spoluprácu prezidenta, guvernéra centrálnej banky a vlády.
Autor TASR
Varšava 4. marca (TASR) - Poľský prezident Karol Nawrocki v stredu predstavil návrh mechanizmu na modernizáciu ozbrojených síl bez úrokov a bez dlhodobého úverového zaťaženia. Cieľom je zabezpečiť pre ne 185 miliárd zlotých (približne 43 mld. eur). Prezident o návrhu informoval po stretnutí s guvernérom Národnej banky Poľska (NBP) Adamom Glapiňským. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
„Máme konkrétnu, poľskú, bezpečnú a suverénnu alternatívu k programu SAFE, ktorá nebude spojená so žiadnymi finančnými úrokmi, takže ide o ‚SAFE 0 %‘,“ vyhlásil prezident. Návrh by poľskej armáde ponechal voľnosť pri výbere vojenskej techniky z Európskej únie aj z iných regiónov sveta.
Opozícia a niektorí experti kritizujú program SAFE Európskej únie na financovanie obranných programov, pretože obmedzuje objednávky iba na európske firmy. Podľa nich to nespĺňa potrebu diverzifikácie dodávok techniky pre Poľsko a môže to spôsobiť tlak na malé množstvo dodávateľov a zvýšenie cien. Podľa opozičnej strany Právo a spravodlivosť môže byť program tiež v budúcnosti použitý na nátlak Európskej komisie voči jednotlivým krajinám.
Nawrocki uviedol, že realizácia ním navrhovaného mechanizmu si vyžaduje spoluprácu prezidenta, guvernéra centrálnej banky a vlády. Ak bude potrebné urýchliť jeho zavedenie, Kancelária prezidenta je pripravená predložiť aj legislatívny návrh.
Guvernér NBP Glapiňski vysvetlil, že centrálna banka nemôže priamo použiť devízové rezervy na financovanie projektu, pretože by to bolo v rozpore so zákonom. Podľa jeho slov by však bolo možné využiť zisk NBP, ktorý sa z väčšej časti odvádza vláde a prostredníctvom Fondu podpory ozbrojených síl môže byť použitý na podporu obrany štátu.
Podľa Nawrockého je navrhované riešenie pre poľské ozbrojené sily výhodnejšie než európsky program SAFE. Argumentoval najmä finančnou a právnou stabilitou a upozornil na obavy, ktoré sa podľa neho objavujú vo verejnej diskusii.
Vládni politici na návrh reagovali pozitívne a prezidentovu iniciatívu privítali ako dodatočný zdroj financovania nákupov v krajinách mimo EÚ. Zdôraznili však, že „SAFE 0 %“ nemožno vnímať ako náhradu za európsky program, ktorý považujú za kľúčový pre poľskú bezpečnosť. Prezident má do 20. marca čas na rozhodnutie, či podpíše implementáciu európskeho programu SAFE.
V rámci neho môže Poľsko získať až 43,7 miliardy eur vo forme úverov na urýchlenie investícií do obrany. Odborníci upozorňujú, že návrh „SAFE 0 %“ bude možné plne posúdiť až po zverejnení jeho detailov.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)