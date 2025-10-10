< sekcia Zahraničie
Nawrocki: Minister spravodlivosti Žurek brutálne porušuje ústavu
Prezident zmenu označil za akt bezprávia umožňujúci výber sudcov podľa politických potrieb.
Autor TASR
Varšava 10. októbra (TASR) - Prezident Karol Nawrocki v piatok počas tlačovej konferencie v Estónsku ostro skritizoval ministra spravodlivosti a generálneho prokurátora Waldemara Žureka za jeho nedávne kroky, ktoré podľa hlavy štátu porušujú právny poriadok i ústavu. Zároveň oznámil, že návrhy predložené ministrom budú posúdené v prezidentskej kancelárii, informuje varšavský spravodajca TASR.
„Brutálne porušuje zákon, porušuje ústavu,“ povedal prezident o Žurekovi. Vyhlásil že návrhy ministra, ktoré údajne umožňujú riadenie výberu sudcov podľa politických potrieb, v prezidentskej kancelárii zanalyzujú. Prezident taktiež Žurekovi vyčítal, že jeho doterajšie konanie nenaznačuje ochotu viesť s ním konštruktívny dialóg. „Toto sa nikdy nemalo stať,“ dodal.
Koncom septembra bolo zverejnené nariadenie ministra spravodlivosti, ktoré novelizuje rokovací poriadok všeobecných súdov a dotýka sa fungovania systému náhodného prideľovania prípadov sudcom.
Nový predpis umožňuje, aby v trojčlenných senátoch predseda oddelenia pridelil spis sudcovi - referentovi cez systém náhodného prideľovania a zvyšných dvoch členov určil sám podľa pravidiel stanovených predsedom súdu po vypočutí kolégia. Prezident zmenu označil za akt bezprávia umožňujúci výber sudcov podľa politických potrieb.
Kolégium Najvyššieho súdu (SN) vo štvrtok v uznesení vyjadrilo odpor voči „protiprávnym krokom“ Žureka, ktorý podľa súdu vyzýva sudcov na spreneverenie sa prísahe, a varovalo aj pred rizikom paralýzy činnosti súdov. Žurek v televízii TVP Info reagoval s tým, že väčšinu kolégia tvoria sudcovia zvolení počas vlády strany Právo a Spravodlivosť, ktorých voľbu súčasná vláda považuje za spolitizovanú. Zároveň žiadal vylúčenie šiestich sudcov menovaných po roku 2017 z úkonov v Komore disciplinárnej zodpovednosti.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
