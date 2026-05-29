Nawrocki navrhol odobrať Zelenskému najvyššie štátne vyznamenanie
Glorifikovanie UPA poskytlo ruskej propagande množstvo paliva pre dezinformácie, skonštatoval.
Autor TASR
Varšava 29. mája (TASR) - Poľský prezident Karol Nawrocki navrhol odobrať svojmu ukrajinskému náprotivku Volodymyrovi Zelenskému Rad Bielej orlice, najvyššie poľské štátne vyznamenanie. Reagoval tak na Zelenského kontroverzné rozhodnutie pomenovať vojenskú jednotku po Ukrajinskej povstaleckej armáde (UPA), ktorá počas druhej svetovej vojny spáchala mnoho násilností. TASR o tom informuje podľa správy agentúry PAP.
Zelenskyj nedávno prijal dekrét, ktorým uznal UPA za „hrdinov“. Zatiaľ čo Ukrajina túto skupinu považuje za hnutie protisovietskeho odporu, Poľsko jej pripisuje zodpovednosť za Volynský masaker, deportácie Židov a násilnosti, v ktorých pokračovala v juhovýchodnom Poľsku, na severovýchodnom Slovensku a na západnej Ukrajine aj po skončení druhej svetovej vojny.
Nawrocki v piatok uviedol, že požiadal o zaradenie tejto otázky do programu nadchádzajúceho zasadnutia Kapituly Radu Bielej orlice.
„Zasadnutie Kapituly Radu Bielej orlice sa uskutoční 8. júna a navrhol som, aby jedným z bodov programu bolo zbavenie prezidenta Zelenského tohto radu,“ povedal Nawrocki. Dodal, že hoci je konečné rozhodnutie na ňom ako na prezidentovi, kapitula sa musí najprv zísť, aby návrh posúdila.
PAP pripomína, že Zelenskému toto štátne vyznamenanie udelil v roku 2023 Nawrockého predchodca Andrzej Duda.
Súčasný poľský prezident vyhlásil, že rozhodnutie Zelenského ho „hlboko pobúrilo“. „Glorifikovanie UPA poskytlo ruskej propagande množstvo paliva pre dezinformácie,“ skonštatoval.
Napriek tomu Nawrocki zdôraznil, že podpora Ukrajiny v jej obrane proti Rusku a „banditovi, ktorým je (ruský prezident) Vladimir Putin“, zostáva pre Poľsko strategickou prioritou. „Takto sa však vzťahy medzi krajinami nebudujú,“ dodal.
