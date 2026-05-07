< sekcia Zahraničie
Nawrocki navrhol uskutočniť referendum o klimatickej politike EÚ
Nawrocki pripomenul, že počas predvolebnej kampane podpísal dohodu s odborovým zväzom Solidarita, ktorej súčasťou bol prísľub podniknúť kroky na zmiernenie negatívnych dôsledkov Green Dealu.
Autor TASR
Varšava 7. mája (TASR) - Poľský prezident Karol Nawrocki vo štvrtok vo videu na sieti X vyzval na uskutočnenie referenda o implementácii klimatickej politiky Európskej únie v Poľsku. Návrh na vyhlásenie predloží Senátu, informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Nawrocki pripomenul, že počas predvolebnej kampane podpísal dohodu s odborovým zväzom Solidarita, ktorej súčasťou bol prísľub podniknúť kroky na zmiernenie negatívnych dôsledkov Green Dealu, a to vrátane podania návrhu na uskutočnenie referenda.
Prezident označil európsku klimatickú politiku za príčinu rôznych ekonomických problémov. „Green Deal, ETS znamenajú vyššie ceny energií, pokles konkurencieschopnosti hospodárstva či úpadok poľnohospodárskej výroby,“ vyhlásil a dodal, že o tak zásadnej otázke pre štát by mali podľa ústavy rozhodnúť občania.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Nawrocki pripomenul, že počas predvolebnej kampane podpísal dohodu s odborovým zväzom Solidarita, ktorej súčasťou bol prísľub podniknúť kroky na zmiernenie negatívnych dôsledkov Green Dealu, a to vrátane podania návrhu na uskutočnenie referenda.
Prezident označil európsku klimatickú politiku za príčinu rôznych ekonomických problémov. „Green Deal, ETS znamenajú vyššie ceny energií, pokles konkurencieschopnosti hospodárstva či úpadok poľnohospodárskej výroby,“ vyhlásil a dodal, že o tak zásadnej otázke pre štát by mali podľa ústavy rozhodnúť občania.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)