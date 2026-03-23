Nawrocki navštívi Budapešť, Sikorski jeho cestu skritizoval

.
Na snímke poľský prezident Karol Nawrocki. Foto: TASR - Barbora Vizváryová

Nawrocki pricestoval na návštevu necelé tri týždne pred parlamentnými voľbami v Maďarsku, čo vyvolalo kritiku časti poľskej vlády.

Autor TASR
Varšava 23. marca (TASR) - Pondelková návšteva poľského prezidenta Karola Nawrockého v Maďarsku má podľa šéfa prezidentskej kancelárie Zbigniewa Boguckého za cieľ presadzovanie poľských záujmov a posilňovanie bilaterálnych vzťahov. Minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski však návštevu považuje za problematickú v kontexte blížiacich sa parlamentných volieb, informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa agentúry PAP.

Prezident sa zúčastňuje na Dňoch poľsko-maďarského priateľstva v Przemyšli spolu s maďarským prezidentom Tamásom Sulyokom. Následne odcestuje do Budapešti, kde sa stretne aj s premiérom Viktorom Orbánom. Bogucki uviedol, že cieľom cesty je upevňovanie spolupráce medzi oboma krajinami, pričom zdôraznil napríklad zhodu v otázkach odporu voči migračnej politike či niektorým opatreniam Európskej únie.

„Poľsko-maďarské priateľstvo trvá a bude trvať, ale ako to v priateľstvách býva, existujú veci, v ktorých sa nezhodneme. Poliaci milujú Maďarov, ale nenávidia Vladimira Putina, ktorý je vojnový zločinec,“ uviedol Nawrocki po stretnutí s maďarským prezidentom.

Nawrocki pricestoval na návštevu necelé tri týždne pred parlamentnými voľbami v Maďarsku, čo vyvolalo kritiku časti poľskej vlády. Minister zahraničných vecí Radoslaw Sikorski uviedol, že nevidí poľský záujem na takomto kroku a označil ho za problematický. „Rád by som vedel, aký je poľský záujem na podpore najviac skorumpovaného a najviac proputinovského politika v Európe,“ povedal.

Sikorski zároveň upozornil na dlhodobé spory medzi Varšavou a Budapešťou, vrátane blokovania finančných prostriedkov pre Poľsko a rozhodnutí týkajúcich sa podpory Ukrajiny v rámci Európskej únie. Podľa šéfa poľskej diplomacie načasovanie návštevy pôsobí ako zapojenie sa do predvolebnej kampane. Parlamentné voľby v Maďarsku sa uskutočnia 12. apríla.
.

Neprehliadnite

Vo veku 86 rokov zomrela hviezda akčných filmov Chuck Norris

HRABKO: Zvýšenie volebného kvóra je len vypustený balónik, je nereálne

OTESTUJTE SA: Uhádnete hit podľa jednej vety?

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Udrží si marec slnečné počasie až do konca?