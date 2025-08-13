< sekcia Zahraničie
Nawrocki naznačil pripravenosť rokovať o reformách justičného systému
Novozvolený prezident zdôraznil potrebu návratu k právnemu štátu.
Autor TASR
Varšava 13. augusta (TASR) - Nový poľský prezident Karol Nawrocki v utorok vyhlásil, že je pripravený viesť rokovania o takmer desaťročnom politickom spore týkajúcom sa reforiem justičného systému. Podmienkou je však podľa jeho slov rešpektovanie ústavy, informuje TASR podľa správy agentúry PAP.
„Som pripravený na takéto rokovania, ale rešpektovanie poľskej ústavy a poľského právneho a politického systému musí byť východiskovým bodom,“ povedal Nawrocki v rozhovore pre televíznu stanicu Polsat News.
Novozvolený prezident zdôraznil potrebu návratu k právnemu štátu. Na otázky týkajúce sa spolupráce s ministrom spravodlivosti Waldemarom Žurekom odpovedal, že táto spolupráca bude závisieť od reformy troch kľúčových orgánov dozorujúcich právny systém – Ústavného tribunálu, Najvyššieho súdu a Národnej súdnej rady.
„Som si vedomý, že poľské zákony sa tvoria v Sejme (dolná komora poľského parlamentu) a Senáte (horná komora parlamentu) a musia byť odsúhlasené prezidentom... preto som pripravený na rokovania s ministrom Žurekom, ktoré budú založené na poľskom práve,“ dodal Nawrocki.
