Nawrocki nechal Tuska čakať pred začiatkom stretnutia o Ukrajine

Na snímke poľský prezident Karol Nawrocki. Foto: TASR/AP

Premiér Tusk dorazil na stretnutie s predstihom, avšak rokovanie sa nezačalo načas.

Autor TASR
Varšava 14. augusta (TASR) - Vo štvrtok popoludní sa v Paláci prezidenta uskutočnilo stretnutie poľského prezidenta Karola Nawrockého a premiéra Donalda Tuska, ktoré sa zameriava na situáciu na Ukrajine. Premiér Tusk musel na prezidenta niekoľko minút čakať sám. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR podľa správ agentúry PAP a Rádia ZET.

Premiér Tusk dorazil na stretnutie s predstihom, avšak rokovanie sa nezačalo načas. Hlava štátu ho neprivítala pred palácom a predsedu vlády zachytili kamery niekoľko minút čakať samého v prechodnej miestnosti, kde sa zvyčajne konajú oficiálne fotografovania prezidenta a jeho hostí. Prezident prišiel až po krátkom oneskorení.

Tusk už deň predtým navrhol prezidentovi uskutočniť rozhovor o aktuálnej situácii na ukrajinskom fronte a o prebiehajúcich rokovaniach s účasťou viacerých štátov. Zdôraznil, že bez ohľadu na osobné postoje musia spolupracovať v otázkach bezpečnosti, zahraničnej politiky, vojny a mieru. Pripomenul, že vedenie zahraničnej politiky je ústavnou kompetenciou vlády, zatiaľ čo prezident by mal pri zahraničnom zastupovaní krajiny prezentovať stanovisko kabinetu.





(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
