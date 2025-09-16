< sekcia Zahraničie
Nawrocki: Nemecké reparácie by mohli mať formu financovania zbrojoviek
Nawrocki vyhlásil, že z právneho hľadiska otázka reparácií nie je uzavretá a rozhodnutie poľskej komunistickej vlády označil za neplatné.
Autor TASR
Varšava 16. septembra (TASR) - Poľský prezident Karol Nawrocki oznámil, že znovu otvára otázku nemeckých reparácií a navrhuje, aby ich začiatkom bolo financovanie poľského zbrojárskeho priemyslu a vojenských kapacít v prospech obrany východného krídla NATO. Vyhlásil to v utorok po stretnutiach s hlavami štátov Nemecka a Francúzska v Berlíne a Paríži. Informuje o tom varšavský spravodajca TASR.
Nawrocki vyhlásil, že z právneho hľadiska otázka reparácií nie je uzavretá a rozhodnutie poľskej komunistickej vlády označil za neplatné. „V roku 1953 sa Poľsko nemohlo vzdať reparácií keďže bolo sovietskou kolóniou pod nátlakom Moskvy,“ povedal prezident. Informoval, že má vzniknúť pracovný tím pre ďalšie rokovania s Berlínom a apeloval na jednotu poľskej politickej scény pri presadzovaní nárokov. „Som hlasom Poliakov a táto otázka je pre nich dôležitá,“ zdôraznil.
S Emmanuelom Macronom hovoril aj o energetike, migrácii, hospodárskej spolupráci a výhradách k dohode EÚ-Mercosur, ktorá podľa neho nesie riziko posilnenia vývozu hnojív z Ruska a Bieloruska do Južnej Ameriky. V Nemecku otvoril aj tému postavenia poľskej menšiny a bilaterálnych hospodárskych vzťahov, pričom priblížil, že diskusia o reparáciách nemá brzdiť konštruktívnu spoluprácu a dialóg označil za priateľský.
Na otázky o možnom novom poľsko-nemeckom traktáte reagoval, že rozhodnutie bude závisieť od postupu pri reparáciách. Oznámil tiež zámer vytvoriť Radu pre krajanskú problematiku a prezidentom sa poďakoval za rýchlu reakciu a pomoc pri prieniku ruských dronov do poľského vzdušného priestoru.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)
Nawrocki vyhlásil, že z právneho hľadiska otázka reparácií nie je uzavretá a rozhodnutie poľskej komunistickej vlády označil za neplatné. „V roku 1953 sa Poľsko nemohlo vzdať reparácií keďže bolo sovietskou kolóniou pod nátlakom Moskvy,“ povedal prezident. Informoval, že má vzniknúť pracovný tím pre ďalšie rokovania s Berlínom a apeloval na jednotu poľskej politickej scény pri presadzovaní nárokov. „Som hlasom Poliakov a táto otázka je pre nich dôležitá,“ zdôraznil.
S Emmanuelom Macronom hovoril aj o energetike, migrácii, hospodárskej spolupráci a výhradách k dohode EÚ-Mercosur, ktorá podľa neho nesie riziko posilnenia vývozu hnojív z Ruska a Bieloruska do Južnej Ameriky. V Nemecku otvoril aj tému postavenia poľskej menšiny a bilaterálnych hospodárskych vzťahov, pričom priblížil, že diskusia o reparáciách nemá brzdiť konštruktívnu spoluprácu a dialóg označil za priateľský.
Na otázky o možnom novom poľsko-nemeckom traktáte reagoval, že rozhodnutie bude závisieť od postupu pri reparáciách. Oznámil tiež zámer vytvoriť Radu pre krajanskú problematiku a prezidentom sa poďakoval za rýchlu reakciu a pomoc pri prieniku ruských dronov do poľského vzdušného priestoru.
(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)